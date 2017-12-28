Đám cưới Lâm Khánh Chi: Choáng với dàn phù dâu 15 người là mỹ nhân chuyển giới, trong đó có Cindy Thái Tài

Sáng nay 28/12, tại lễ rước dâu trong đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng, nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng khi diện áo dài đỏ nổi bật làm phù dâu cho đồng nghiệp.

Đúng 7 giờ sáng, xe rước dâu của nhà trai đã có mặt tại nhà riêng của ca sĩ Lâm Khánh Chi, quận 9 (TP.HCM).

Bên cạnh lễ vật tươm tất, hoành tráng, điều gây chú ý nhất tại buổi rước dâu chính là 100% dàn bưng quả của nhà gái đều là người đẹp chuyển giới. Đặc biệt nhất là sự góp mặt của ca sĩ, diễn viên Cindy Thái Tài trong đội hình phù dâu xinh đẹp này.

Dàn phù dâu là những người đẹp chuyển giới trong lễ cưới của Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng - Ảnh: Internet

Các người đẹp tạo dáng chụp ảnh nhí nhố tại nhà gái - Ảnh: Ngoisao.vn

Cindy Thái Tài cũng góp mặt trong đội hình phù dâu xinh đẹp của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Ca sĩ, diễn viên Cindy Thái Tài diện áo dài đỏ đính đá nổi bật - Ảnh: Internet

Cổng hoa bên nhà gái được trang trí lộng lẫy - Ảnh: Internet

Bên trong lễ cưới trang trí cầu kỳ, đặc biệt là gian thờ được bày biện rất tươm tất - Ảnh: Internet

Mẹ Lâm Khánh Chi tất bật chuẩn bị trước giờ làm lễ - Ảnh: Internet

Đội hình bê tráp của nhà trai vô cùng lịch lãm với quần tây áo sơ mi trắng và vest - Ảnh: Internet

Trần Phi Hùng cười rạng rỡ bên dàn bê tráp - Ảnh: Internet

Đôi vợ chồng trẻ chụp ảnh cùng bạn bè thân thiết trước khi lên xe về nhà trai tại Vũng Tàu - Ảnh: Internet

Người yêu cũ điển trai đến chúc mừng Lâm Khánh Chi tại tiệc cưới Sự xuất hiện của người yêu cũ Lý Triệu Dân thu hút nhiều chú ý từ những vị khách có mặt tại tiệc cưới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-cuoi-lam-khanh-chi-choang-voi-dan-phu-dau-15-nguoi-la-my-nhan-chuyen-gioi-trong-do-co-cindy-thai-tai-264361.html