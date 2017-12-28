Đám cưới Lâm Khánh Chi: Choáng với dàn phù dâu 15 người là mỹ nhân chuyển giới, trong đó có Cindy Thái Tài

Sáng nay 28/12, tại lễ rước dâu trong đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng, nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng khi diện áo dài đỏ nổi bật làm phù dâu cho đồng nghiệp.
Đúng 7 giờ sáng, xe rước dâu của nhà trai đã có mặt tại nhà riêng của ca sĩ Lâm Khánh Chi, quận 9 (TP.HCM).
Bên cạnh lễ vật tươm tất, hoành tráng, điều gây chú ý nhất tại buổi rước dâu chính là 100% dàn bưng quả của nhà gái đều là người đẹp chuyển giới. Đặc biệt nhất là sự góp mặt của ca sĩ, diễn viên Cindy Thái Tài trong đội hình phù dâu xinh đẹp này.