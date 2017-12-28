Sáng nay (28/12), lễ rước dâu hoành tráng của Lâm Khánh Chi đã chính thức diễn ra tại nhà bố mẹ cô ở quận 9 (TP.HCM).
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Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, Lâm Khánh Chi cuối cùng cũng đã tìm được "nửa kia" hoàn hảo dành cho mình. Dù biết nữ ca sĩ là người chuyển giới và nhỏ hơn cô 8 tuổi nhưng Trần Phi Hùng - chồng Lâm Khánh Chi vẫn quyết định tiến đến hôn nhân.
Cùng chiêm ngưỡng lễ rước dâu hoành tráng của "Nữ hoàng chuyển giới":