Sáng nay (28/12), lễ rước dâu hoành tráng của Lâm Khánh Chi đã chính thức diễn ra tại nhà bố mẹ cô ở quận 9 (TP.HCM).

Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, Lâm Khánh Chi cuối cùng cũng đã tìm được "nửa kia" hoàn hảo dành cho mình. Dù biết nữ ca sĩ là người chuyển giới và nhỏ hơn cô 8 tuổi nhưng Trần Phi Hùng - chồng Lâm Khánh Chi vẫn quyết định tiến đến hôn nhân.

Cùng chiêm ngưỡng lễ rước dâu hoành tráng của "Nữ hoàng chuyển giới":

Công tác chuẩn bị, trang hoàng nhà cửa đã được hoàn thành từ ngày hôm qua - Ảnh: Internet

Từ cổng ngoài tới trong nhà Lâm Khánh Chi ngập trong sắc hoa - Ảnh: Internet

Đúng 7 giờ, nhà trai đã có mặt đông đủ tại nhà gái - Ảnh: Internet

Chú rể Trần Phi Hùng vô cùng điển trai trong bộ áo dài gấm màu vàng sang trọng - Ảnh: Internet

Chiếc siêu xe BMW i8 màu trắng được chú rể Trần Phi Hùng sử dụng để "đón nàng về dinh" - Ảnh: Internet

Ông xã Lâm Khánh Chi thể hiện rõ sự vui mừng trên khuôn mặt - Ảnh: Internet

Dàn bưng quả toàn soái ca bên nhà trai làm nhiều người chú ý - Ảnh: Internet

Mẹ Lâm Khánh Chi tất bật trong ngày trọng đại của con gái - Ảnh: Internet Đến giờ lành, "nữ hoàng chuyển giới" xuất hiện lộng lẫy trong bộ áo dài màu vàng quyền quý - Ảnh: Internet Chú rể cười rạng rỡ nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình - Ảnh: Internet Lâm Khánh Chi được bố mẹ và người thân tặng trang sức toàn bằng vàng - Ảnh: Internet Cô dâu đeo vàng đầy cổ và tay - Ảnh: Internet Rất nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt được chuẩn bị cho cô dâu về nhà chồng - Ảnh: Internet Khuôn mặt hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: Internet

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi Đội hình bê tráp của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ gây chú ý với sự hiện diện của 15 người đẹp chuyển giới mặc áo dài đỏ rực.

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