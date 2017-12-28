Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe

Hậu trường 28/12/2017 10:33

Sáng nay (28/12), lễ rước dâu hoành tráng của Lâm Khánh Chi đã chính thức diễn ra tại nhà bố mẹ cô ở quận 9 (TP.HCM).

Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, Lâm Khánh Chi cuối cùng cũng đã tìm được "nửa kia" hoàn hảo dành cho mình. Dù biết nữ ca sĩ là người chuyển giới và nhỏ hơn cô 8 tuổi nhưng Trần Phi Hùng - chồng Lâm Khánh Chi vẫn quyết định tiến đến hôn nhân.

Cùng chiêm ngưỡng lễ rước dâu hoành tráng của "Nữ hoàng chuyển giới":

Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 1
Công tác chuẩn bị, trang hoàng nhà cửa đã được hoàn thành từ ngày hôm qua - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 2
Từ cổng ngoài tới trong nhà Lâm Khánh Chi ngập trong sắc hoa - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 3
Đúng 7 giờ, nhà trai đã có mặt đông đủ tại nhà gái - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 4
Chú rể Trần Phi Hùng vô cùng điển trai trong bộ áo dài gấm màu vàng sang trọng - Ảnh: Internet

Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 5

Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 6
Chiếc siêu xe BMW i8 màu trắng được chú rể Trần Phi Hùng sử dụng để "đón nàng về dinh" - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 7
Ông xã Lâm Khánh Chi thể hiện rõ sự vui mừng trên khuôn mặt - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 8
Dàn bưng quả toàn soái ca bên nhà trai làm nhiều người chú ý - Ảnh: Internet

Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 9
Mẹ Lâm Khánh Chi tất bật trong ngày trọng đại của con gái - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 10
Đến giờ lành, "nữ hoàng chuyển giới" xuất hiện lộng lẫy trong bộ áo dài màu vàng quyền quý - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 11
Chú rể cười rạng rỡ nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 12
Lâm Khánh Chi được bố mẹ và người thân tặng trang sức toàn bằng vàng - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 13
Cô dâu đeo vàng đầy cổ và tay - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 14
Rất nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt được chuẩn bị cho cô dâu về nhà chồng - Ảnh: Internet
Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe - Ảnh 15
Khuôn mặt hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: Internet
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Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi

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