Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi

Sáng 28/12, Lâm Khánh Chi và dàn phù dâu xinh đẹp hoàn tất các khâu chuẩn bị từ rất sớm để đợi nhà trai đến đón dâu. Trong khi nhân vật chính diện áo dài vàng sáng chói thì các chị em trong đội bê tráp cùng mặc áo dài màu đỏ nổi bật.

Điều đặc biệt, 12 người đẹp này đều là người chuyển giới, bạn thân thiết của cả hai vợ chồng Lâm Khánh Chi và Phi Hùng. Tuy từng có quá khứ là đàn ông, song những chân dài này gây bất ngờ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng mềm mại không hề thua kém các cô gái bình thường.