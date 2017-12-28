Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi

Hậu trường 28/12/2017 10:06

Đội hình bê tráp của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ gây chú ý với sự hiện diện của 15 người đẹp chuyển giới mặc áo dài đỏ rực.

Sáng 28/12, Lâm Khánh Chi và dàn phù dâu xinh đẹp hoàn tất các khâu chuẩn bị từ rất sớm để đợi nhà trai đến đón dâu. Trong khi nhân vật chính diện áo dài vàng sáng chói thì các chị em trong đội bê tráp cùng mặc áo dài màu đỏ nổi bật.

Điều đặc biệt, 12 người đẹp này đều là người chuyển giới, bạn thân thiết của cả hai vợ chồng Lâm Khánh Chi và Phi Hùng. Tuy từng có quá khứ là đàn ông, song những chân dài này gây bất ngờ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng mềm mại không hề thua kém các cô gái bình thường.

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 1

Dàn phù dâu toàn người chuyển giới gây chú ý trong đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Eva.vn  

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 2

Ai cũng xinh đẹp xuất sắc trong bộ áo dài đỏ rực - Ảnh: Eva.vn

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 3

Cindy Thái Tài trang điểm chỉn chu chờ đến giờ nhận quả - Ảnh: Eva.vn

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 4

Dàn mỹ nhân chuyển giới có chiều cao nổi bật - Ảnh: VnExpress

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 5

Họ đều là những người bạn thân thiết của cô dâu chú rể - Ảnh: VnExpress

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 6

Đội hình bê tráp tươi xinh đón lễ từ nhà trai - Ảnh: VnExpress

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 7

Lâm Khánh Chi và chồng trẻ cùng diện áo dài vàng sang trọng - Ảnh: VnExpress

Choáng với dàn phù dâu toàn người chuyển giới xinh đẹp xuất sắc tại đám cưới của Lâm Khánh Chi - Ảnh 8

Tuy là người chuyển giới nhưng các cô gái này có thân hình chuẩn như siêu mẫu - Ảnh: VnExpress

Người yêu cũ điển trai đến chúc mừng Lâm Khánh Chi tại tiệc cưới

Người yêu cũ điển trai đến chúc mừng Lâm Khánh Chi tại tiệc cưới

Sự xuất hiện của người yêu cũ Lý Triệu Dân thu hút nhiều chú ý từ những vị khách có mặt tại tiệc cưới.

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