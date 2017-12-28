Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới!

Sáng nay 28/12, Lâm Khánh Chi và chồng điển trai đã chính thức cử hành hôn lễ tại tư gia nhà gái ở quận 9, TP.HCM. Sau khi đón dâu và hoàn tất lễ gia tiên, cặp đôi vội vã di chuyển ra một nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu để kịp giờ đãi tiệc quan khách.

Trong ngày trọng đại, “Nữ hoàng chuyển giới” thay nhiều bộ váy cưới khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là bộ áo dài truyền thống có phần đuôi được thiết kế độc đáo, dài khoảng 5m và được may bằng chất liệu lông tơ mềm mại.