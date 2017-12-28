Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới!

Hậu trường 28/12/2017 14:46

Diện mẫu áo dài có thiết kế độc đáo, trông cô dâu Lâm Khánh Chi giống hệt như nàng chim công đang xòe cánh khoe sắc.

Sáng nay 28/12, Lâm Khánh Chi và chồng điển trai đã chính thức cử hành hôn lễ tại tư gia nhà gái ở quận 9, TP.HCM. Sau khi đón dâu và hoàn tất lễ gia tiên, cặp đôi vội vã di chuyển ra một nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu để kịp giờ đãi tiệc quan khách.

Trong ngày trọng đại, “Nữ hoàng chuyển giới” thay nhiều bộ váy cưới khác nhau. Trong đó,  đáng chú ý nhất là bộ áo dài truyền thống có phần đuôi được thiết kế độc đáo, dài khoảng 5m và được may bằng chất liệu lông tơ mềm mại.

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 1

Cô dâu chú rể hôn nhau ngọt ngào trên sân khấu  - Ảnh: Kênh 14

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 2

Lâm Khánh Chi và chồng diện áo dài cặp màu xanh ngọc - Ảnh: Kênh 14

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 3

Chiếc mấn đội trên dầu cô dâu được thiết kế rất cầu kỳ - Ảnh: Kênh 14

Không giống những bộ lễ phục thông thường, chiếc áo dài màu xanh ngọc của cô dâu tháng 12 được may thêm phần đuôi, ôm choàng hai vai của chủ nhân và trải dài gần hết sân khấu. Với hàng ngàn chiếc lông nhỏ được gắn tinh tế phía sau, nhiều người tin rằng nhà thiết kế bộ áo đã lấy ý tưởng từ một chú chim công đang xòe cánh.

Trước đó, “Mỹ nhân chuyển giới” tiết lộ, cô sẽ diện tổng cộng 15 bộ váy cưới hoành tráng với chi phí đầu tư lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 4

Ngoài bộ áo dài này, Lâm Khánh Chi còn hứa hẹn sẽ mặc thêm nhiều bộ váy khác lạ mắt hơn - Ảnh: Kênh 14

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 5

Lâm Khánh Chi nổi bật với thiết kế áo dài đuôi công độc đáo - Ảnh: Kênh 14

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 6

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, Lâm Khánh Chi không ngại chi 1,5 tỷ để mua trang phục cho cả hai vợ chồng - Ảnh: Kênh 14

Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới! - Ảnh 7

Mặc bộ đồ hơi rườm rà, Lâm Khánh Chi gặp nhiều khó khăn khi di chuyển  - Ảnh: Kênh 14

Lâm Khánh Chi thay bộ váy cưới đầu tiên trong bộ sưu tập tiền tỷ: Đơn giản thế thôi nhưng giá quá "chát"

Lâm Khánh Chi thay bộ váy cưới đầu tiên trong bộ sưu tập tiền tỷ: Đơn giản thế thôi nhưng giá quá "chát"

Sau khi về đến nhà trai ở Vũng Tàu, vợ chồng Lâm Khánh Chi vội vã thay trang phục để kịp ra nhà hàng cử hành hôn lễ.

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