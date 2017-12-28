Chắc chỉ có Lâm Khánh Chi mới đủ can đảm diện bộ áo dài này trong đám cưới!

Diện mẫu áo dài có thiết kế độc đáo, trông cô dâu Lâm Khánh Chi giống hệt như nàng chim công đang xòe cánh khoe sắc.
- Lâm Khánh Chi đã về đến nhà chồng, cùng chú rể làm lễ vái gia tiên tại Vũng Tàu
- Theo chàng về dinh, Lâm Khánh Chi đeo vàng khắp người và được rước bằng siêu xe
Sáng nay 28/12, Lâm Khánh Chi và chồng điển trai đã chính thức cử hành hôn lễ tại tư gia nhà gái ở quận 9, TP.HCM. Sau khi đón dâu và hoàn tất lễ gia tiên, cặp đôi vội vã di chuyển ra một nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu để kịp giờ đãi tiệc quan khách.
Trong ngày trọng đại, “Nữ hoàng chuyển giới” thay nhiều bộ váy cưới khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là bộ áo dài truyền thống có phần đuôi được thiết kế độc đáo, dài khoảng 5m và được may bằng chất liệu lông tơ mềm mại.
Không giống những bộ lễ phục thông thường, chiếc áo dài màu xanh ngọc của cô dâu tháng 12 được may thêm phần đuôi, ôm choàng hai vai của chủ nhân và trải dài gần hết sân khấu. Với hàng ngàn chiếc lông nhỏ được gắn tinh tế phía sau, nhiều người tin rằng nhà thiết kế bộ áo đã lấy ý tưởng từ một chú chim công đang xòe cánh.
Trước đó, “Mỹ nhân chuyển giới” tiết lộ, cô sẽ diện tổng cộng 15 bộ váy cưới hoành tráng với chi phí đầu tư lên đến hơn 1 tỷ đồng.