Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi

Hậu trường 29/12/2017 11:24

Với sự đầu tư hoành tráng trong từng chi tiết nhỏ nhất, hôn lễ của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ điển trai có thể nói là đám cưới độc đáo nhất trong showbiz Việt.

Hôm qua 28/12, đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi diễn ra trong sự chúc phúc của hàng ngàn người hâm mộ. Không chỉ gây chú ý vì số phận đặc biệt của cô dâu, đám cưới của đôi vợ chồng lệch tuổi còn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả bởi sự xa hoa và rực rỡ đến từng chi tiết.

Cô dâu chú rể thay đồ cưới liên tục

Tổng cộng trang phục mà Lâm Khánh Chi mặc trong "siêu đám cưới" vừa qua là 3 bộ áo dài và hai bộ váy cưới lộng lẫy. Trước đó, Lâm Khánh Chi tiết lộ đã chuẩn bị 15 bộ đồ cô dâu và 13 bộ vest chú rể để tăng tính long trọng cho ngày vui của mình.

Vì còn một bữa tiệc ở TP.HCM sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tới nên “công chúa” họ Lâm “ém hàng” để chờ đến ngày đó mới đem ra trưng diện tiếp.

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 1
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cô dâu chú rể thay 5 bộ đồ cưới khác nhau - Ảnh: Internet

Những bộ áo dài chưa từng thấy ở Việt Nam

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 2

Vợ chồng Lâm Khánh Chi diện áo dài màu vàng chói trong lễ Vu quy - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 3

Bộ áo dài đuôi công với thiết kế đặc biệt giúp cô dâu nổi bật trên sân khấu - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 4

Đây là mẫu áo dài cưới chưa từng thấy ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 5

Đây là bộ áo dài có đuôi “khủng” nhất trong bộ sưu tập đồ cưới của “Mỹ nhân chuyển giới” - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 6

Lâm Khánh Chi xinh đẹp lộng lẫy trong ngày vui của đời mình - Ảnh: Internet

Dàn phù dâu toàn người chuyển giới

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 7

Dàn phù dâu chuyển giới nổi bật với áo dài đỏ - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 8

Họ đều là bạn thân của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Quà cưới siêu khủng

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 9

Cô dâu được bố mẹ chồng tặng hẳn một mâm vàng trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 10

Cô dâu gây chú ý vì đeo cả chục cây vàng ra làm lễ ở nhà hàng - Ảnh: Internet

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 11

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 12

Đôi vợ chồng chụp ảnh “tự sướng” cùng chuyên gia Makeup Minh Thắng - Ảnh: NVCC

Những chi tiết siêu độc và lạ chỉ xuất hiện trong đám cưới 'công chúa' Lâm Khánh Chi - Ảnh 13

Bạn bè và fan đều rất vui mừng khi “Mỹ nhân chuyển giới” tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình - Ảnh: NVCC

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch'

Đám cưới Lâm Khánh Chi tại nhà trai: Lóa mắt vì cô dâu - chú rể thay đồ 'xoành xoạch'

Sau khi hoàn thành lễ vu quy vào sáng nay, Lâm Khánh Chi cùng ông xã đã di chuyển về quê chồng ở Long Hải, Vũng Tàu để làm lễ và tham gia tiệc nhà trai tại đây.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi đám cưới Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi và chồng

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