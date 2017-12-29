Hôm qua 28/12, đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi diễn ra trong sự chúc phúc của hàng ngàn người hâm mộ. Không chỉ gây chú ý vì số phận đặc biệt của cô dâu, đám cưới của đôi vợ chồng lệch tuổi còn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả bởi sự xa hoa và rực rỡ đến từng chi tiết.

Tổng cộng trang phục mà Lâm Khánh Chi mặc trong "siêu đám cưới" vừa qua là 3 bộ áo dài và hai bộ váy cưới lộng lẫy. Trước đó, Lâm Khánh Chi tiết lộ đã chuẩn bị 15 bộ đồ cô dâu và 13 bộ vest chú rể để tăng tính long trọng cho ngày vui của mình.

Vì còn một bữa tiệc ở TP.HCM sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tới nên “công chúa” họ Lâm “ém hàng” để chờ đến ngày đó mới đem ra trưng diện tiếp.