Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: "Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù'

Hậu trường 29/12/2017 15:32

"Kết hôn không phải ngày em và anh về chung một nhà mà là giây phút linh hồn hai ta thuộc về nhau, anh nhé!", Lâm Khánh viết trong bức thư gửi cho ông xã mới cưới.

Hôm qua 28/12, lễ cưới hoành tráng của Lâm Khánh Chi và chồng kém 8 tuổi đã diễn ra tại Vũng Tàu (quê của chú rể) nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận.

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: 'Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Kênh14

Sau ngày trọng đại mà bản thân đã ao ước từ lâu, mới đây, nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ chia sẻ bức thư tay mà cô viết gửi cho chồng trước khi lên xe hoa.

Trước ngày cưới, "Nữ hoàng chuyển giới" đã bộc bạch tất cả những tâm tư, tình cảm chân thành mà cô không thể nói thành lời viết nên bức thư này gửi đến Trần Phi Hùng, người chồng mới cưới của nữ ca sĩ.

"Anh của em! Đêm nay em không ngủ được nên lang thang xuống phố. Em muốn gọi cho anh, nhưng lại nghĩ đi bộ một mình thế này sẽ giúp em nhìn sâu vào lòng mình để hiểu và yêu anh, yêu tình yêu của chúng mình nhiều hơn. Em đang dạo bước trên những con phố ta từng đi, mà lòng cứ nhớ về bóng hình anh. Em nhớ dáng đi, giọng nói, bờ vai và những cái nắm tay ấm áp của anh khi anh sánh bước cùng em" - Lâm Khánh Chi viết.

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: 'Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù' - Ảnh 2
Bức thư Lâm Khánh Chi gửi cho Trần Phi Hùng trước ngày trọng đại - Ảnh: Internet

"Đêm nay, trời trở gió. Cái lạnh của tiết trời sương xuống đập vào tóc và da em từng đợt, nhưng em vẫn thấy dễ chịu vì mỗi khi nhớ tới anh là đã có hàng ngàn hơi ấm bao bọc quanh em rồi. Em nhớ anh nhiều lắm! Nỗi nhớ ấy đang len lỏi đến từng mạch máu trong em. Nhưng ngôn ngữ thì chật hẹp quá, khó mà chuyên chở hết nỗi nhớ nhung này, nên em chỉ gửi gắm được một phần lòng mình thôi. Hãy tin em, anh nhé! Em yêu anh còn nhiều hơn những gì em nói ra", người đẹp xúc động khi nhớ đến ông xã.

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: 'Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù' - Ảnh 3
Tất cả những tình cảm, tâm tư của nữ ca sĩ đều được thổ lộ trong bức thư - Ảnh: Internet

"Lâm công chúa" thừa nhận, những ngày đầu đến bên nhau, cô không nghĩ tình yêu này sẽ có thể đi xa và có kết quả đẹp. Tuy nhiên, khi càng ở cạnh Trần Phi Hùng, Lâm Khánh Chi càng nhận ra bản thân rất yêu anh và không thể chia xa được nữa.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Càng đến gần ngày cưới, em lại càng nhận ra rằng, em đã chờ cả cuộc đời này chỉ để gặp anh. Tình yêu của anh là lý do duy nhất khiến em tồn tại trên thế gian này. Em biết, anh đã chịu nhiều vất vả và thiệt thòi khi yêu em. Nhiều lúc em lo lắng đến ứa nước mắt. Có những hoài nghi về tương lai của chúng ta gợn lên trong em".

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: 'Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù' - Ảnh 4
"Nữ hoàng chuyển giới" khẳng định tình yêu của ông xã chính là lý do khiến cô tồn tại trên thế gian này - Ảnh: Internet

Chuyện tình yêu của Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng gặp không ít sóng gió, những lúc đó nữ ca sĩ dường như muốn từ bỏ nhưng anh luôn ở bên cạnh, ôm cô vào lòng. Chính vòng tay ấm áp và nụ cười lạc quan của chồng đã giúp cô yên lòng và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn.

"Em muốn được yêu anh, muốn được ở bên anh để thấy rằng, anh đáng giá hơn cả thế gian này. Với em hiện tại, bất cứ ai, bất cứ hồi ức nào cũng chẳng thể quý giá hơn anh. Em nghĩ rằng, trong tình yêu có hạnh phúc và đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì em vẫn muốn yêu. Tình yêu trong em vì thế mà tồn tại", người đẹp khẳng định.

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: 'Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù' - Ảnh 5
Tình yêu của Lâm Khánh Chi - Trần Phi Hùng được mọi người ngưỡng mộ và chúc phúc. Ảnh: Yan

Lâm Khánh Chi nhấn mạnh: "Con người không thể sống mà không yêu. Cuộc đời vốn công bằng, dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu rồi sẽ được đền bù. Vì thế, em yêu anh chỉ để mà yêu thôi, không toan tính điều gì. Kết hôn không phải ngày em và anh về chung một nhà, mà là giây phút linh hồn hai ta thuộc về nhau, anh nhé!".

Lâm Khánh Chi gây xúc động với lá thư tay gửi chồng mới cưới: 'Dù là ai, chỉ cần thành thật trong tình yêu, rồi sẽ được đền bù' - Ảnh 6
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