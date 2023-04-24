Ca sĩ Sỹ Ben 'Mưa bụi' bị tràn dịch màng phổi nhưng kinh tế khó khăn, Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn sao tổ chức đêm nhạc ủng hộ

"Ngoài tràn dịch màng phổi, anh Ben chỉ bị bệnh tiểu đường. Anh ấy không bị ung thư phổi giai đoạn cuối như một số thông tin trên mạng" - anh Tâm cho hay.

Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, anh Tâm (sinh năm 1985) - anh em kết nghĩa nhiều năm, hiện trực tiếp chăm sóc Sỹ Ben cho hay nam ca sĩ đang điều trị bệnh tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5, TP.HCM).

Bác sĩ chụp X-quang, chẩn đoán Sỹ Ben bị tràn dịch màng phổi nên yêu cầu nhập viện ngay. Do không có người thân ở bên, anh Tâm phải vào giúp ca sĩ Sỹ Ben.

Hai tuần trước, Sỹ Ben bị đau tức ở ngực. Từ những cơn đau nhỏ ban đầu, Sỹ Ben dần đau nhiều đến nỗi đêm phải ngủ ngồi. Sỹ Ben được một người quen đưa vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch kiểm tra.

Những ngày qua, các bác sĩ đã hút gần 2 lít dịch trong phổi Sỹ Ben. Sỹ Ben thường than đau, sợ hãi "5 cái ống hút dịch chọc vào người". Nếu thuốc hết tác dụng, Sỹ Ben thường mất ngủ vì cơn đau. Sỹ Ben ăn rất ít mỗi bữa, hầu như chỉ ăn được cháo và uống sữa.

Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe ca sĩ cải thiện đôi chút. Dù vậy, Sỹ Ben vẫn rất yếu, không thể nói nhiều hay tự đi lại, phần lớn việc đều cần anh Tâm giúp đỡ.

Sỹ Ben đang gặp áp lực tài chính. Sỹ Ben không còn tiền, nhờ đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ viện phí và sinh hoạt phí mỗi ngày. Trên trang cá nhân, diễn viên Bình Tinh cũng kêu gọi quyên góp giúp đỡ Sỹ Ben được hơn 55 triệu đồng và theo chia sẻ sẽ trao cho nam ca sĩ vào ngày 25/4.

Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều sao Việt tổ chức đêm nhạc quyên góp - Ảnh: Chụp màn hình

Bình Tinh kêu gọi sự chung tay giúp sức của mọi người trước tình trạng ca sĩ Sỹ Ben - Ảnh: FB Bình Tinh

Bên cạnh đó, Bình Tinh cũng cho biết sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh của đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định tổ chức một đêm nhạc ủng hộ vào ngày 7/5 sắp tới tại Phòng trà Không Tên. Đêm nhạc sẽ có sự tham gia biểu diễn của nhiều anh chị em nghệ sĩ như Cẩm Vân - Khắc Triệu, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Lý Hùng,... Bình Tinh mong muốn sẽ có thêm nhiều anh chị em đồng nghiệp cùng chung tay, góp sức để giúp đỡ ca sĩ Sỹ Ben vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Ca sĩ Sỹ Ben là giọng ca nổi tiếng của nhạc Việt, thời Mưa bụi, giai đoạn 1990-2000 với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Năm 2010, Sỹ Ben và vợ bị nhiều đồng nghiệp tố nợ nần. Sau sự việc này, Sỹ Ben biến mất khỏi làng giải trí.