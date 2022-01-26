Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng vẫn độc thân ở tuổi 45, sống một mình trong biệt thự 3000m2

Hậu trường 26/01/2022 09:11

"Tôi bị chậm trong chuyện tình cảm. Đôi lúc, tôi cứ say mê công việc mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình" - Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Nhung được yêu mến bởi gương mặt điển trai và là tên tuổi được săn đón cách đây 15 năm. Khi lấn sân sang diễn xuất, anh cũng có một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ qua các vai diễn trong bộ phim: Khi đàn ông có bầu, Lọ lem thời @,...

Mới đây, trong chương trình "Người kể chuyện tình" vừa được lên sóng có sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Tại đây, anh có những tâm sự về sự nghiệp và đời sống cá nhân của anh. Theo đó, anh cho biết cơ duyên đến với nghề:

"Xuất thân là một diễn viên múa ba lê nhưng tôi lại vô tình bén duyên với ca hát và đó chính là con đường giúp tôi tới gần hơn với người hâm mộ. Trong những năm làm nghề, tôi còn cho phép mình chinh phục lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Tôi từng đoạt giải thưởng Diễn viên triển vọng của Cánh Diều Vàng năm 2004.

Là một trong những tên tuổi nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả vào những năm 2000, tôi không chỉ được công nhận bởi tài năng trong nghệ thuật mà còn được yêu thích vì ngoại hình điển trai, nam tính, đặc biệt thu hút các fan nữ.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng vẫn độc thân ở tuổi 45, sống một mình trong biệt thự 3000m2 - Ảnh 1
Nguyễn Phi Hùng độc thân ở tuổi 45 - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đơn thân lẻ bóng, chưa vợ ở tuổi 45. Lí do vì tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp. Tôi bị chậm trong chuyện tình cảm. Đôi lúc, tôi cứ say mê công việc mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình.

Nếu tôi tìm được người đồng cảm, hiểu được đặc thù công việc của nghệ sĩ thì sẽ tránh được giận hờn, đổ vỡ trong tình yêu. Tôi nghĩ, mọi thứ đều do duyên số, tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là một sự may mắn".

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng vẫn độc thân ở tuổi 45, sống một mình trong biệt thự 3000m2 - Ảnh 2
Nam ca sĩ sống một mình trong biệt thự 3000m2 - Ảnh: Cắt từ clip

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Nguyễn Phi Hùng tâm sự: "Tôi sống một mình trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 3000 mét vuông ở Củ Chi mua từ năm 2002. Chỉ riêng diện tích nhà đã lên tới 1600 mét vuông.

Ngôi nhà tôi ở được thiết kế cổ điển, kiểu mái Thái, có tông đỏ nâu chủ đạo, có nhiều cửa sổ để đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Trước nhà, tôi xây một bể bơi lớn và thiết kế một bộ bàn cổ ngoài sân để hóng mát.

Hạnh phúc và vui vẻ sống cuộc sống độc thân, tôi hoà nhập với những thay đổi của showbiz bằng việc nhận lời tham gia gameshow cũng như giữ vai trò ban giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc".

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Nhiều bóng hồng vây quanh nhưng vẫn độc thân ở tuổi 45, sống một mình trong biệt thự 3000m2 - Ảnh 3
Nguyễn Phi Hùng nổi lên với nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt như: Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Anh không muốn ra đi, Dáng em... - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ về thời gian dịch bệnh vừa qua, nam ca sĩ cho biết: "Suốt năm 2021 vừa qua, tôi cùng các nghệ sĩ như Quỳnh Hoa, Ngọc Linh, Lê Minh, Quốc Đại… tham gia chống dịch tại Sài Gòn. Ngoài chia sẻ về các món quà vật chất, tôi còn mang âm nhạc để kết nối với trái tim mọi người.

Bốn tháng chống dịch mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm, cảm xúc. Bây giờ mọi thứ đã bình yên hơn nhưng tôi không quên được những ngày tháng đồng hành cùng mọi người. Tôi xác định bản thân là một chiến sĩ khi đến hát trong các khu cách ly. Tôi muốn mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống, đó cũng chính là liều vắc xin tốt nhất.

Dù tất bật với các hoạt động đi diễn, tham gia chương trình, nhưng tôi không ngại nhận show xa hoặc các show nhỏ bởi show nào cũng là show, chỉ cần nhìn thấy niềm vui, nụ cười của công chúng là tôi thấy hạnh phúc".

 

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