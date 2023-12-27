Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu vì bị nhiễm trùng, sưng mặt và cổ sau khi nhổ răng

Hậu trường 27/12/2023 16:07

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng đến tình hình sức khỏe của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, là nam ca sĩ nhạc Rock Việt Nam trong thập niên 2000, từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn. Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên tại Việt Nam nhưng cuộc sống của nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu vì bị nhiễm trùng, sưng mặt và cổ sau khi nhổ răng - Ảnh 1
Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, là nam ca sĩ nhạc Rock Việt Nam trong thập niên 2000

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong phòng cấp cứu ở bệnh viện kèm dòng thông báo: "Giáng sinh một mình trong phòng cấp cứu". Hình ảnh tay của Kasim Hoàng Vũ cắm kim truyền trong bệnh viện khiến người thân, bạn bè, người hâm mộ lo lắng.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu vì bị nhiễm trùng, sưng mặt và cổ sau khi nhổ răng - Ảnh 2
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong phòng cấp cứu ở bệnh viện kèm dòng thông báo: "Giáng sinh một mình trong phòng cấp cứu"

Trước lời hỏi thăm từ mọi người, nam ca sĩ cho biết anh phải nhờ sự can thiệp của y tế vì "nhổ răng bị nhiễm trùng sưng khắp mặt và cổ gây đau đớn". Dưới bài viết của Kasim Hoàng Vũ, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, gửi lời chúc mong anh sớm bình phục. 

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu vì bị nhiễm trùng, sưng mặt và cổ sau khi nhổ răng - Ảnh 3
Trước đó, tháng 7/2023, Kasim Hoàng Vũ từng khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, không giống với hình ảnh rocker gai góc, bụi bặm ngày trước

Trước đó, tháng 7/2023, Kasim Hoàng Vũ từng khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, không giống với hình ảnh rocker gai góc, bụi bặm ngày trước. Thời điểm đó, ca sĩ cho biết trải qua ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu vì bị nhiễm trùng, sưng mặt và cổ sau khi nhổ răng - Ảnh 4
Thời điểm đó, ca sĩ cho biết trải qua ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm.

Trước đó, khi sự nghiệp âm nhạc thành công, nam ca sĩ từng lấn sân qua điện ảnh với bộ phim Chết lúc nửa đêm. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Kasim Hoàng Vũ "biến mất" khỏi showbiz Việt một cách bí ẩn. Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư, hoạt động tại thị trường hải ngoại. Anh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, đến năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều.

Ở tuổi 43, Kasim Hoàng Vũ đang có cuộc sống bình yên, sung túc tại Mỹ. Anh mở phòng thu tại nhà nên ngoài thời gian đi hát ra, anh còn làm sản xuất âm nhạc cùng các đồng nghiệp. Nam ca sĩ vẫn thi thoảng nhận lời tham gia gameshow ở Việt Nam và tích cực chạy show bên Mỹ. Thời gian còn lại, anh dành toàn bộ để tập trung chăm sóc gia đình.

Gia đình nam ca sĩ trong căn nhà rộng 207m2 ở thành phố Katy, tiểu bang Texas, Mỹ. Với mong muốn giữ gia đình bình yên nên Kasim Hoàng Vũ hạn chế khoe các thành viên gia đình trên mạng xã hội. 

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ

Hình ảnh mới Kasim Hoàng Vũ trông gương mặt 'biến dạng' khác nhiều vẻ gai góc của rocker trước đó. Anh phủ nhận can thiệp 'dao kéo'.

Xem thêm
Từ khóa:   Kasim Hoàng Vũ vợ Kasim Hoàng Vũ Kasim Hoàng Vũ nhập viện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 24 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?