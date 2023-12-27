Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu vì bị nhiễm trùng, sưng mặt và cổ sau khi nhổ răng

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng đến tình hình sức khỏe của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, là nam ca sĩ nhạc Rock Việt Nam trong thập niên 2000, từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn. Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên tại Việt Nam nhưng cuộc sống của nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, là nam ca sĩ nhạc Rock Việt Nam trong thập niên 2000 Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong phòng cấp cứu ở bệnh viện kèm dòng thông báo: "Giáng sinh một mình trong phòng cấp cứu". Hình ảnh tay của Kasim Hoàng Vũ cắm kim truyền trong bệnh viện khiến người thân, bạn bè, người hâm mộ lo lắng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Kasim Hoàng Vũ bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong phòng cấp cứu ở bệnh viện kèm dòng thông báo: "Giáng sinh một mình trong phòng cấp cứu" Trước lời hỏi thăm từ mọi người, nam ca sĩ cho biết anh phải nhờ sự can thiệp của y tế vì "nhổ răng bị nhiễm trùng sưng khắp mặt và cổ gây đau đớn". Dưới bài viết của Kasim Hoàng Vũ, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, gửi lời chúc mong anh sớm bình phục. Trước đó, tháng 7/2023, Kasim Hoàng Vũ từng khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, không giống với hình ảnh rocker gai góc, bụi bặm ngày trước Trước đó, tháng 7/2023, Kasim Hoàng Vũ từng khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, không giống với hình ảnh rocker gai góc, bụi bặm ngày trước. Thời điểm đó, ca sĩ cho biết trải qua ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm.



Thời điểm đó, ca sĩ cho biết trải qua ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Trước đó, khi sự nghiệp âm nhạc thành công, nam ca sĩ từng lấn sân qua điện ảnh với bộ phim Chết lúc nửa đêm. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Kasim Hoàng Vũ "biến mất" khỏi showbiz Việt một cách bí ẩn. Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư, hoạt động tại thị trường hải ngoại. Anh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, đến năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều. Ở tuổi 43, Kasim Hoàng Vũ đang có cuộc sống bình yên, sung túc tại Mỹ. Anh mở phòng thu tại nhà nên ngoài thời gian đi hát ra, anh còn làm sản xuất âm nhạc cùng các đồng nghiệp. Nam ca sĩ vẫn thi thoảng nhận lời tham gia gameshow ở Việt Nam và tích cực chạy show bên Mỹ. Thời gian còn lại, anh dành toàn bộ để tập trung chăm sóc gia đình. Gia đình nam ca sĩ trong căn nhà rộng 207m2 ở thành phố Katy, tiểu bang Texas, Mỹ. Với mong muốn giữ gia đình bình yên nên Kasim Hoàng Vũ hạn chế khoe các thành viên gia đình trên mạng xã hội.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ Hình ảnh mới Kasim Hoàng Vũ trông gương mặt 'biến dạng' khác nhiều vẻ gai góc của rocker trước đó. Anh phủ nhận can thiệp 'dao kéo'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-kasim-hoang-vu-nhap-vien-cap-cuu-vi-bi-nhiem-trung-sung-mat-va-co-sau-khi-nho-rang-640697.html