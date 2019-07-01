Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip ca sĩ Du Thiên bị khán giả mắng chửi, ném ghế lên sân khấu khi đang hát tại một hội chợ ở Quảng Nam. Theo một số thông tin, sự việc này diễn ra vào tối 29/6.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, khi bị khán giả ném ghế trúng chân, nam ca sĩ dừng hát, tỏ thái độ khó chịu và phản ứng lại. Anh gay gắt: "Tôi không nói chuyện với anh. Tôi đang hát, anh ném ghế vào người tôi như thế có được không".

Dòng trạng thái phân trần vừa được Du Thiên đăng tải - Ảnh: FBNV

Hiện tại vụ việc này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Mới đây, giọng ca Xa em đã lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Theo đó, người đàn ông này hiểu nhầm rằng Du Thiên đánh con anh ta và đuổi xuống khi em bé chạy lên sân khấu từ phía sau hậu trường. Nhưng sự thật không phải vậy. "Nếu tôi mà hát, trẻ con lên tôi càng thích... Không hề có chuyện tôi đuổi khán giả xuống, ca sĩ nào mà chả thích khán giả yêu mến, khán giả càng quây Du Thiên càng thích", anh phân trần.

Nam ca sĩ cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi khán giả ném ghế vào người. Thậm chí dưới sân khấu, một số thanh niên còn chửi bới gọi anh là ca sĩ giang hồ.

Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông này đã vào bắt tay và xin lỗi ca sĩ - Ảnh: Internet

Tối 13/5, nam ca sĩ vướng vào vụ ẩu đả khi đang diễn tại một hội chợ ở Vĩnh Phúc - Ảnh: Internet

Trước đó vào giữa tháng 5 vừa qua, Du Thiên bị một nhóm thanh niên gây hấn và vây đánh tới tấp tại hội chợ ở Vĩnh Phúc.