BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý

Hậu trường 12/05/2023 11:54

BTV Hoài Anh đăng ảnh cùng con gái gây chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh đã có chia sẻ hình ảnh cô cùng cô con gái Kỳ Uyên 12 tuổi khiến nhiều người chú ý. Hầu hết, khán giả chú ý vào chiều cao vượt trội và nhan sắc xinh đẹp của ái nữ.

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 1
BTV Hoài Anh mới đây tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi khoe con gái 12 tuổi lớn phổng phao.

 

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 2
Kỳ Uyên đã cao bằng mẹ dù chỉ mới 12 tuổi, cô bé sở hữu mái tóc dài và làn da trắng được nhiều người khen ngợi về nhan sắc lẫn sắc vóc. 

 

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 3
Hoài Anh sinh con gái đầu lòng Kỳ Uyên vào năm 2011

BTV Hoài Anh là một trong những biên tập viên kỳ cựu của Ban Thời sự VTV. Dẫn bản tin Thời sự 19h từ năm 2008, Hoài Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả cả nước bởi phong cách nhẹ nhàng, chuyên nghiệp cùng chất giọng miền Nam ngọt ngào. Vì thế, việc cô chuyển công tác sang Ban Văn nghệ từ tháng 1/2022 khiến khán giả của bản tin Thời sự 19h bất ngờ và tiếc nuối.

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 4
Từ bé, Kỳ Uyên đã sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương.

 

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 5
Trên trang cá nhân, Hoài Anh không ít lần đăng tải hình ảnh bên con gái.

 Con gái của BTV Hoài Anh hiện đang học tập tại một trường tư thục liên cấp nổi tiếng ở Hà Nội, được đánh giá cao về cả cơ sở vật chất và chương trình giáo dục tiên tiến. Mỗi năm vào mùa tuyển sinh, các bậc phụ huynh đều phải vất vả, chuẩn bị từ sớm để nộp hồ sơ cho con.

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 6
Trong một lần dự sự kiện cùng mẹ, ái nữ nhà Hoài Anh cũng gây ấn tượng với chiều cao vượt trội khi đã cao gần bằng mẹ, phong cách thời trang của Kỳ Uyên cũng nhận về nhiều lời khen.

Nữ MC nhà Đài quan niệm dạy con là phải rèn cho con tính tự lập, trò chuyện tâm tình với con để bé hiểu chứ không phải áp đặt: "Tôi coi em bé như người lớn, tôi trò chuyện nhiều với bé và để cho bé có chính kiến riêng, thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Tất nhiên lì quá cũng phải có giải pháp, không khoan nhượng".

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 7
Hoài Anh chia sẻ, con gái sở hữu nhiều nét giống bố trên gương mặt, còn tính cách lại giống mẹ. Tuy nhiên, nhiều khán giả hâm mộ nhận thấy bé rất giống Hoài Anh.

 

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 8
Ngoài ra Kỳ Uyên rất yêu thích ca hát, nhảy múa.

Bên cạnh đó, một số khán giả khác cũng khen ngợi nhan sắc của cựu BTV Thời sự 19h. Là nhân vật quá quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước nên đời tư của Hoài Anh rất được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, cô là người rất kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện riêng.

BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý - Ảnh 9
Dù con gái đã lớn nhưng BTV Hoài Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

 

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