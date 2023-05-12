BTV Hoài Anh khoe con gái lớn phổng phao: Mới 12 tuổi đã cao ngang bằng mẹ, sắc vóc 'trổ mã' gây chú ý

BTV Hoài Anh đăng ảnh cùng con gái gây chú ý.
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Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh đã có chia sẻ hình ảnh cô cùng cô con gái Kỳ Uyên 12 tuổi khiến nhiều người chú ý. Hầu hết, khán giả chú ý vào chiều cao vượt trội và nhan sắc xinh đẹp của ái nữ.
BTV Hoài Anh là một trong những biên tập viên kỳ cựu của Ban Thời sự VTV. Dẫn bản tin Thời sự 19h từ năm 2008, Hoài Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả cả nước bởi phong cách nhẹ nhàng, chuyên nghiệp cùng chất giọng miền Nam ngọt ngào. Vì thế, việc cô chuyển công tác sang Ban Văn nghệ từ tháng 1/2022 khiến khán giả của bản tin Thời sự 19h bất ngờ và tiếc nuối.
Con gái của BTV Hoài Anh hiện đang học tập tại một trường tư thục liên cấp nổi tiếng ở Hà Nội, được đánh giá cao về cả cơ sở vật chất và chương trình giáo dục tiên tiến. Mỗi năm vào mùa tuyển sinh, các bậc phụ huynh đều phải vất vả, chuẩn bị từ sớm để nộp hồ sơ cho con.
Nữ MC nhà Đài quan niệm dạy con là phải rèn cho con tính tự lập, trò chuyện tâm tình với con để bé hiểu chứ không phải áp đặt: "Tôi coi em bé như người lớn, tôi trò chuyện nhiều với bé và để cho bé có chính kiến riêng, thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Tất nhiên lì quá cũng phải có giải pháp, không khoan nhượng".
Bên cạnh đó, một số khán giả khác cũng khen ngợi nhan sắc của cựu BTV Thời sự 19h. Là nhân vật quá quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước nên đời tư của Hoài Anh rất được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, cô là người rất kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện riêng.