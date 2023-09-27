Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay

Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Tấm cám, Gái già lắm chiêu, Vừa đi vừa khóc,... Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên "đắt show" nhất Vbiz từ phim truyền hình, điện ảnh đến cả gameshow truyền hình.

Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Tấm cám, Gái già lắm chiêu, Vừa đi vừa khóc,...

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ trước khoảnh khắc nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" rũ bỏ hình tượng ngọc nữ, nằm ngủ vật vờ giữa phòng chờ sân bay. Cô trông khá mệt mỏi, "đầu bù tóc rối" vào lúc sáng sớm và trên tay còn ôm gối ngủ. Dù đã đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nhưng vẫn dễ dàng nhận ra diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc.