Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay

Dù đã đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nhưng vẫn dễ dàng nhận ra diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc.
- Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố hi hữu tại trời Tây, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến hỗ trợ
- Ninh Dương Lan Ngọc có phản ứng đáp trả bất ngờ khi bị chê 'vừa già vừa xấu' trên sóng livestream
Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Tấm cám, Gái già lắm chiêu, Vừa đi vừa khóc,... Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên "đắt show" nhất Vbiz từ phim truyền hình, điện ảnh đến cả gameshow truyền hình.
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ trước khoảnh khắc nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" rũ bỏ hình tượng ngọc nữ, nằm ngủ vật vờ giữa phòng chờ sân bay. Cô trông khá mệt mỏi, "đầu bù tóc rối" vào lúc sáng sớm và trên tay còn ôm gối ngủ. Dù đã đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nhưng vẫn dễ dàng nhận ra diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc.
Trước khoảnh khắc này, người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, ekip của Lan Ngọc đã lên tiếng cho biết nguyên nhân là vì nữ diễn viên phải di chuyển sớm để tham gia một hoạt động ở Măng Đen nhưng do mải mê xem hoạt hình đến 1 giờ sáng nên "chị đẹp" mới thất thần như thế kia.
Sau khi trùm chăn ngủ giữa phòng chờ và suốt hành trình bay, Lan Ngọc đã lấy lại năng lượng vui vẻ. Dân mạng vừa thương vừa buồn cười, nhiều người nhắc nhở "ngọc nữ" nên nghỉ ngơi hợp lý để tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận tham gia chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023" thu hút nhiều sự quan tâm. Tự nhận thấy bản thân không có thế mạnh về giọng hát nên cô sẽ đầu tư vào khoản vũ đạo và biểu diễn sân khấu. Nữ diễn viên là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm từ công chúng khi quyết định trở thành 1 trong 30 Chị Đẹp tham gia chương trình này.