Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay

Hậu trường 27/09/2023 18:37

Dù đã đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nhưng vẫn dễ dàng nhận ra diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Tấm cám, Gái già lắm chiêu, Vừa đi vừa khóc,... Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước. Cô hiện là một trong những nữ diễn viên "đắt show" nhất Vbiz từ phim truyền hình, điện ảnh đến cả gameshow truyền hình.

Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Tấm cám, Gái già lắm chiêu, Vừa đi vừa khóc,...

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ trước khoảnh khắc nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" rũ bỏ hình tượng ngọc nữ, nằm ngủ vật vờ giữa phòng chờ sân bay. Cô trông khá mệt mỏi, "đầu bù tóc rối" vào lúc sáng sớm và trên tay còn ôm gối ngủ. Dù đã đeo khẩu trang để tránh sự chú ý nhưng vẫn dễ dàng nhận ra diện mạo của Ninh Dương Lan Ngọc.

Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay - Ảnh 2
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ trước khoảnh khắc nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" rũ bỏ hình tượng ngọc nữ, nằm ngủ vật vờ giữa phòng chờ sân bay.

Trước khoảnh khắc này, người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, ekip của Lan Ngọc đã lên tiếng cho biết nguyên nhân là vì nữ diễn viên phải di chuyển sớm để tham gia một hoạt động ở Măng Đen nhưng do mải mê xem hoạt hình đến 1 giờ sáng nên "chị đẹp" mới thất thần như thế kia.

Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay - Ảnh 3
Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay - Ảnh 4
Ekip của Lan Ngọc đã lên tiếng cho biết nguyên nhân là vì nữ diễn viên phải di chuyển sớm để tham gia một hoạt động ở Măng Đen nhưng do mải mê xem hoạt hình đến 1 giờ sáng

Sau khi  trùm chăn ngủ giữa phòng chờ và suốt hành trình bay, Lan Ngọc đã lấy lại năng lượng vui vẻ. Dân mạng vừa thương vừa buồn cười, nhiều người nhắc nhở "ngọc nữ" nên nghỉ ngơi hợp lý để tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay - Ảnh 5
Sau khi  trùm chăn ngủ giữa phòng chờ và suốt hành trình bay, Lan Ngọc đã lấy lại năng lượng vui vẻ
Bỏ quên hình tượng 'ngọc nữ', Ninh Dương Lan Ngọc trông vẻ mệt mỏi, ngủ vật vờ tại phòng chờ sân bay - Ảnh 6
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