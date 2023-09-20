Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân đã chính thức lộ diện dung mạo bạn gái, danh tính gây bất ngờ!

Sau loạt nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Việt, ca sĩ Chi Dân vừa chính thức công khai diện mạo một cô gái được cho là người yêu.

Những năm gần đây, Chi Dân dường như mất hút khỏi showbiz sau biến cố mẹ qua đời. Về chuyện đời tư của nam ca sĩ cũng vô cùng kín tiếng. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận. Đến tháng 10/2021, Chi Dân gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái buồn bã: "Chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó, phải không em?". Chia sẻ này làm rộ lên tin đồn nam ca sĩ và Ninh Dương Lan Ngọc đã" đường ai nấy đi".

Chi Dân từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận Gần đây nhất, ngày 13/7 vừa qua, Chi Dân bất ngờ đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân là bức hình nắm tay tình cảm một cô gái trên xe ô tô. Danh tính của người được cho là bạn gái Chi Dân cũng nhanh chóng được dân tình truy lùng qua hình xăm đặc biệt trên tay. Ngày 13/7 vừa qua, Chi Dân bất ngờ đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân là bức hình nắm tay tình cảm một cô gái trên xe ô tô Cho đến mới đây nhất, trên kênh TikTok cá nhân, ca sĩ Chi Dân lại khiến dân tình một phen bất ngờ khi công khai đoạn video được một cô gái ôm từ phía sau khi đang hát. Kèm theo đó, Chi Dân bày tỏ: "Đôi khi hát nhiều lắm nhưng không có ai nghe hết, chỉ 1 người biết lắng nghe là đủ rồi".

Chi Dân khiến dân tình một phen bất ngờ khi công khai đoạn video được một cô gái ôm từ phía sau khi đang hát Sau khi đăng tải, danh tính người đẹp này được cộng đồng mạng tìm ra là Helen Hương Lê. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, ngày 15/9 vừa qua, cô gái này cũng đăng tải ảnh chụp thân mật với ca sĩ Chi Dân. Người đẹp còn kèm chú thích ẩn ý công khai chuyện yêu đương của 2 người bắt đầu từ năm 2017. Cô viết: "2017 - 2023, có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ quay về…". Dân tình cũng đang đợi lời xác nhận chính thức từ phía nam ca sĩ. Trên trang cá nhân, ngày 15/9 vừa qua, cô gái này cũng đăng tải ảnh chụp thân mật với ca sĩ Chi Dân. Người đẹp còn kèm chú thích ẩn ý công khai chuyện yêu đương của 2 người bắt đầu từ năm 2017 Helen Hương Lê được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng Người đẹp cũng check-in nhiều địa điểm sang trọng, có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ Helen Hương Lê được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân với loạt siêu xe, túi hiệu đắt đỏ. Người đẹp cũng check-in nhiều địa điểm sang trọng, có cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Rộ clip Chi Dân quỳ gối, trao nhẫn cầu hôn cô gái lạ trên sân khấu, thực hư ra sao? Chi Dân khá kín tiếng về đời tư. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng xác nhận về thông tin này.

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