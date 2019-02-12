Bỏ qua lùm xùm đầu năm với Trấn Thành, Đức Thịnh tìm sự bình yên bên vợ con

Hậu trường 12/02/2019 12:34

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh hạnh phúc mang hoa vào bệnh viện đón bà xã Thanh Thúy và con trai mới sinh về nhà.

Sau gần 1 tuần nhập viện sinh mổ con trai thứ hai, Thanh Thúy vừa được xuất viện về nhà. Dù bận rộn với công việc và loạt ồn ào 'đấu đá' phim ảnh đầu năm, Đức Thịnh vẫn tạm gạt bỏ tất cả để tìm sự bình yên bên vợ con. Nam đạo diễn tự tay lái xe đến bệnh viện đón vợ và con trai cưng về nhà ăn Tết muộn.

Trong loạt ảnh được Đức Thịnh chia sẻ, Thanh Thúy cười tít mắt khi ông xã quan tâm, chăm sóc hết lòng. Cô được chồng tặng bó hoa lớn trong ngày xuất viện về nhà.

Bỏ qua lùm xùm đầu năm với Trấn Thành, Đức Thịnh tìm sự bình yên bên vợ con - Ảnh 1
Đức Thịnh cười hạnh phúc khi đến bệnh viện đón vợ con về nhà - Ảnh: FBNV
Bỏ qua lùm xùm đầu năm với Trấn Thành, Đức Thịnh tìm sự bình yên bên vợ con - Ảnh 2
Dù chào đời chưa tròn 1 tuần tuổi nhưng bé Tết vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Cậu bé cười rạng rỡ trong vòng tay bố mẹ - Ảnh: FBNV
Bỏ qua lùm xùm đầu năm với Trấn Thành, Đức Thịnh tìm sự bình yên bên vợ con - Ảnh 3
Đón con thứ 2 chào đời sau gần 10 năm mong ngóng, vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FBNV
Bỏ qua lùm xùm đầu năm với Trấn Thành, Đức Thịnh tìm sự bình yên bên vợ con - Ảnh 4
Đức Thịnh nhận được nhiều lời khen khi trổ tài chăm con khéo léo - Ảnh: FBNV

Trước đó, Thanh Thúy từng tâm sự sau khi biết tin sắp lên chức bố lần 2, Đức Thịnh biết "nghe lời" vợ hơn. Dù bận rộn nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc vợ con. Anh đi cùng Thanh Thúy đến hầu hết các chương trình, sự kiện lớn nhỏ để đảm bảo an toàn cho vợ suốt thai kỳ. Đặc biệt, trong hai lần vợ vượt cạn, Đức Thịnh luôn bên cạnh để cùng chứng kiến khoảnh khắc con chào đời.

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Bà xã Đức Thịnh khiến người hâm mộ thích thú vì khoe ảnh đáng yêu của mình và con trai mới sinh khi được bạn bè đến thăm.

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Từ khóa:   Đức Thịnh - Thanh Thúy

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