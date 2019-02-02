Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi

Bỏ lại sau lưng những ồn ào với Cục NTBD, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã về quê hương Tiền Giang đón Tết cùng bố mẹ. Tối 27 Tết, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi tặng quà và thăm hỏi các em nhỏ mồ côi ở huyện Cai Lậy. Ngân Anh cho biết đây là việc mình vẫn hay làm mỗi năm. Cô mong muốn những em bé bất hạnh nơi đây được đón một cái Tết ấm áp và hạnh phúc nhất có thể.

"Hôm nay, Ngân Anh có dịp đến thăm các em nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng trong một ngôi chùa ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ngân Anh mong rằng cái mà các em nhận được không chỉ là những món đồ thiết yếu cho cái Tết sắp đến, mà còn cảm nhận được tình cảm sẻ chia, ấm áp từ những người xung quanh các em", Ngân Anh viết.