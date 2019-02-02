Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi

Hậu trường 02/02/2019 11:20

Tranh thủ những ngày cuối năm, Lê Âu Ngân Anh đã đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi ở quê hương Tiền Giang.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào với Cục NTBD, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã về quê hương Tiền Giang đón Tết cùng bố mẹ. Tối 27 Tết, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi tặng quà và thăm hỏi các em nhỏ mồ côi ở huyện Cai Lậy. Ngân Anh cho biết đây là việc mình vẫn hay làm mỗi năm. Cô mong muốn những em bé bất hạnh nơi đây được đón một cái Tết ấm áp và hạnh phúc nhất có thể.

"Hôm nay, Ngân Anh có dịp đến thăm các em nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng trong một ngôi chùa ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ngân Anh mong rằng cái mà các em nhận được không chỉ là những món đồ thiết yếu cho cái Tết sắp đến, mà còn cảm nhận được tình cảm sẻ chia, ấm áp từ những người xung quanh các em", Ngân Anh viết.

Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh đi thăm các em nhỏ mồ côi ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang - Ảnh: FBNV
Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi - Ảnh 2
Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh chia sẻ rằng, cô tham gia Hoa hậu Liên lục địa vì muốn có cơ hội làm nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng - Ảnh: FBNV
Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi - Ảnh 4
Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi - Ảnh 5
Dù đoạt giải Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa nhưng Lê Âu Ngân Anh buồn vì bị khán giả nước nhà quay lưng - Ảnh: FBNV
Bỏ lại tất cả, Ngân Anh về quê đón Tết bên gia đình và các em nhỏ mồ côi - Ảnh 6
Lê Âu Ngân Anh muốn quên hết chuyện không vui để đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngân Anh cũng đã có buổi trao đổi với báo chí và bày tỏ sự bức xúc trước sự khắt khe quá mức của Cục NTBD. Lê Âu Ngân Anh cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện cơ quan này đến cùng để đòi lại công bằng. Cô cũng bày tỏ sự buồn tủi khi bị khán giả nước nhà quay lưng và xỉ vả trong suốt thời gian đi thi Hoa hậu Liên lục địa.

"Có những lúc tôi tủi thân khi dư luận không ủng hộ mà chỉ tạo áp lực cho tôi. Vì vậy trong buổi thi đầu tiên, tinh thần tôi không được tốt để thể hiện hết khả năng của mình. Thật sự khi hô lên hai tiếng 'Việt Nam', tôi hơi chạnh lòng và buồn vì mình đại diện cho đất nước mà không được ủng hộ", Ngân Anh chia sẻ trên Zing.

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Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh lần đầu xuất hiện trước truyền thông và bày tỏ sự bức xúc với Cục NTBD.

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Từ khóa:   Tết nguyên đán 2019 Lê Âu Ngân Anh

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