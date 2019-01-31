Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng

Ngày 28/1 vừa qua, Lê Âu Ngân Anh đã trở về nước sau hành trình dài chinh chiến tại Hoa hậu Liên lục địa. Dù đoạt giải Á hậu 4 nhưng người đẹp không được khán giả nước nhà chào đón nồng nhiệt. Vừa về đến quê hương, Ngân Anh tiếp tục vướng phải rắc rối khi bị Cục NTBD không công nhận danh hiệu, tuyên bố sẽ phạt người đẹp bởi lý do thách thức cơ quan có thẩm quyền.

Trước thông tin này, mới đây Ngân Anh đã xuất hiện khá tự tin trước truyền thông. Trả lời trong một bài phỏng vấn trên Zing, Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện Cục NTBD đến cùng. Mỹ nhân Tiền Giang cho rằng mình không đáng bị đối xử ghẻ lạnh như suốt thời gian qua.