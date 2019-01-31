Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng

Hậu trường 31/01/2019 16:41

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh lần đầu xuất hiện trước truyền thông và bày tỏ sự bức xúc với Cục NTBD.

Ngày 28/1 vừa qua, Lê Âu Ngân Anh đã trở về nước sau hành trình dài chinh chiến tại Hoa hậu Liên lục địa. Dù đoạt giải Á hậu 4 nhưng người đẹp không được khán giả nước nhà chào đón nồng nhiệt. Vừa về đến quê hương, Ngân Anh tiếp tục vướng phải rắc rối khi bị Cục NTBD không công nhận danh hiệu, tuyên bố sẽ phạt người đẹp bởi lý do thách thức cơ quan có thẩm quyền.

Trước thông tin này, mới đây Ngân Anh đã xuất hiện khá tự tin trước truyền thông. Trả lời trong một bài phỏng vấn trên Zing, Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện Cục NTBD đến cùng. Mỹ nhân Tiền Giang cho rằng mình không đáng bị đối xử ghẻ lạnh như suốt thời gian qua.

Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với phong cách thời trang gợi cảm - Ảnh: Internet
Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng - Ảnh 2
Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng - Ảnh 3
Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa khá tự tin với nhan sắc hiện tại của mình - Ảnh: Internet
Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng - Ảnh 4
Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng - Ảnh 5
Lê Âu Ngân Anh chưa tính đến chuyện đóng phạt dù Cục NTBD tuyên bố sẽ kỷ luật thỏa đáng - Ảnh: Internet

Cũng trong lần xuất hiện này, Lê Âu Ngân Anh lần đầu tiên bày tỏ sự bức xúc khi bị khán giả nước nhà quay lưng. Lý do cô trở về trong im lặng là vì quá áp lực trước sự đối xử bất công của dư luận.

"Có những lúc tôi tủi thân khi dư luận không ủng hộ mà chỉ tạo áp lực cho tôi. Vì vậy trong buổi thi đầu tiên, tinh thần tôi không được tốt để thể hiện hết khả năng của mình. Thật sự khi hô lên hai tiếng 'Việt Nam', tôi hơi chạnh lòng và buồn vì mình đại diện cho đất nước mà không được ủng hộ", Ngân Anh chia sẻ trên Zing.

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Nhận rất nhiều chỉ trích của khán giả trong nước và quốc tế về việc “copy” trang phục dạ hội của Catriona Gray, Lê Âu Ngân Anh lên tiếng phủ nhận.

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Từ khóa:   Hoa hậu Liên lục địa Lê Âu Ngân Anh Cục nghệ thuật biểu diễn

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