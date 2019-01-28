Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4

Sáng 28/1, Lê Âu Ngân Anh đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau hành trình dài ăn ngủ cùng cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Đến nơi, người đẹp không được khán giả chào đón nồng nhiệt như sự trở về của Hoa hậu Hương Giang hay H'Hen Niê mà chỉ có bố mẹ ra đón.

Dù đoạt giải Á hậu 4 ở cuộc thi này nhưng Ngân Anh về nước khá lặng lẽ. Cô diện bộ váy màu rêu nhẹ nhàng, đeo kính đen và di chuyển rất nhanh. Khi các phóng viên tiến đến chụp ảnh, Ngân Anh từ chối và cùng bố mẹ đi thẳng ra xe.