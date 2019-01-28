Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4

Hậu trường 28/01/2019 13:16

Trở về nước từ cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa", Lê Âu Ngân Anh được bố mẹ đến đón và đưa thẳng ra xe về nhà.

Sáng 28/1, Lê Âu Ngân Anh đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau hành trình dài ăn ngủ cùng cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Đến nơi, người đẹp không được khán giả chào đón nồng nhiệt như sự trở về của Hoa hậu Hương Giang hay H'Hen Niê mà chỉ có bố mẹ ra đón.

Dù đoạt giải Á hậu 4 ở cuộc thi này nhưng Ngân Anh về nước khá lặng lẽ. Cô diện bộ váy màu rêu nhẹ nhàng, đeo kính đen và di chuyển rất nhanh. Khi các phóng viên tiến đến chụp ảnh, Ngân Anh từ chối và cùng bố mẹ đi thẳng ra xe.

Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước sau khi đoạt giải Á hậu 4 tại 'Hoa hậu Liên lục địa'
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 3
Ngoài bố mẹ thì không có fan hâm mộ nào ra sân bay đón Ngân Anh
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 4
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 5
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 6
Người đẹp sắp xếp hành lý rồi cùng bố mẹ đi thẳng ra xe
Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4 - Ảnh 7
Ngân Anh từ chối hợp tác chụp ảnh sau hành trình dài tại 'Hoa hậu Liên lục địa'

Dù không được Cục NTBD cấp phép nhưng Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh vẫn chống lại quyết định này và tham gia Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp sang Philippines từ ngày 8/1 và nỗ lực hết mình để mong đoạt giải cao.

Chung kết cuộc thi này diễn ra vào tối 26/1 với màn tranh tài của hơn 80 thí sinh. Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ khi tiến thẳng vào Top 6 với phần bình chọn cao nhất. Kết quả chung cuộc, cô giành vị trí Á hậu 4, vương miện thuộc về người đẹp chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, thành tích của Ngân Anh không nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà.

Ảnh: Ngoisao.net

Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa

Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa

Dẫn đầu bảng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất, Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 Hoa hậu Liên lục địa.

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