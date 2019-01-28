Lê Âu Ngân Anh lặng lẽ về nước, né tránh phóng viên sau khi đoạt giải Á hậu 4

Trở về nước từ cuộc thi "Hoa hậu Liên lục địa", Lê Âu Ngân Anh được bố mẹ đến đón và đưa thẳng ra xe về nhà.
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Sáng 28/1, Lê Âu Ngân Anh đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau hành trình dài ăn ngủ cùng cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Đến nơi, người đẹp không được khán giả chào đón nồng nhiệt như sự trở về của Hoa hậu Hương Giang hay H'Hen Niê mà chỉ có bố mẹ ra đón.
Dù đoạt giải Á hậu 4 ở cuộc thi này nhưng Ngân Anh về nước khá lặng lẽ. Cô diện bộ váy màu rêu nhẹ nhàng, đeo kính đen và di chuyển rất nhanh. Khi các phóng viên tiến đến chụp ảnh, Ngân Anh từ chối và cùng bố mẹ đi thẳng ra xe.
Dù không được Cục NTBD cấp phép nhưng Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh vẫn chống lại quyết định này và tham gia Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp sang Philippines từ ngày 8/1 và nỗ lực hết mình để mong đoạt giải cao.
Chung kết cuộc thi này diễn ra vào tối 26/1 với màn tranh tài của hơn 80 thí sinh. Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ khi tiến thẳng vào Top 6 với phần bình chọn cao nhất. Kết quả chung cuộc, cô giành vị trí Á hậu 4, vương miện thuộc về người đẹp chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, thành tích của Ngân Anh không nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà.
Ảnh: Ngoisao.net