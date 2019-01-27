Trước lùm xùm quanh việc giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức lên tiếng.

Cách đây ít phút, Lê Âu Ngân Anh vừa đăng tải status bằng tiếng Anh với nội dung xoay quanh tin đồn bị tố mua giải. Theo đó, chân dài này phản bác tin đồn biết trước câu trả lời bằng tiếng Anh ở phần thi ứng xử trong đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa. Mở đầu bài viết của mình, chân dài sinh năm 1995 viết: “Im lặng không có nghĩa là bạn đúng mà chỉ vì tôi thấy bạn đang vật lộn với những hành động nực cười của mình. Hãy biết ơn và trân trọng nơi chúng ta bắt đầu, đó là nguyên tắc chủ đạo của tôi trong cuộc sống. Tôi luôn tôn trọng bạn vì tôi tin bất cứ ai đến với cuộc đời tôi, bất kể họ cho tôi trải nghiệm tốt hay xấu, đều đã dạy tôi nhiều bài học".

Dòng chia sẻ mới nhất của Ngân Anh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Phần trình diễn của Lê Âu Ngân Anh tại chung kết Hoa hậu Liên lục địa tối qua - Ảnh: Internet Tiếp theo, chân dài này thẳng thắn nói về việc đã làm tốt phần thi ứng xử: "Điều tôi không thể làm tốt trước đây không có nghĩa là tôi không có khả năng khắc phục được. Quan trọng nhất, bằng cách tự biết mình và rút ra bài học từ những sai lầm, tôi có thể biến điểm yếu thành điểm mạnh của mình. Bạn không biết tôi đã làm việc vất vả ra sao, vì vậy đừng phán xét tôi bằng suy nghĩ tiêu cực. Tôi không trình diễn tốt trên sân khấu nên tôi bù đắp bằng cách luyện tập kỹ năng phỏng vấn. Tôi đã xem tất cả phần hỏi đáp của các cuộc thi quốc tế và phân loại chúng theo các chủ đề khác nhau để luyện tập. Thậm chí, tôi thực hành hỏi đáp nhiều lần với các huấn luyện viên chuyên nghiệp, vì vậy tôi không nghi ngờ gì về khả năng hoàn thành tốt phần thi hỏi đáp của mình".

Dù không nhắc đến một nhân vật cụ thể nào nhưng nhiều người cho rằng, chân dài này đang nói đến huấn luyện viên dạy catwalk của mình. Trước đó, ông đã lên tiếng phản đối kết quả của cuộc thi - Ảnh: Internet Sau khi phủ nhận tin đồn mua giải, Ngân Anh cho biết không muốn nói thêm về những lùm xùm vây quanh mình. Cô yêu cầu mọi người tôn trọng mình và muốn được đối xử công bằng hơn: “Tôi không muốn nói về tin đồn này nữa, tin tức giả mạo có thể xúc phạm và làm tổn thương người khác, vì vậy hãy tử tế với chúng tôi như cách chúng tôi đối xử với bạn". Dưới dòng chia sẻ, Lê Âu Ngân Anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. “Chị thuê bao nhiêu người vào nói tốt cho chị vậy chị??? Em sợ dùng bài viết gốc bằng tiếng Anh chị không có hiểu nên em dùng bản dịch cho chị hiểu nè chị. Mua giải hết bao nhiêu vậy ạ??? Nếu có thời gian rảnh, em mong là chị ngồi xem lại hết mấy cái clip chị dự thi đi”, một dân mạng bày tỏ. Một người khác chỉ trích Ngân Anh: “Kính thưa chị Lê Âu Ngân Anh. Con người chị mà ngay thẳng chị không cần block em, và càng không xóa comment check lại trình độ tiếng Anh của chị nha...”. “Chúc mừng cô gái. Em cũng tin là như thế, mình làm không tốt cũng chê mà khi mình làm tốt lại nghi này nghi nọ. Sống sao cho vừa với cái xã hội này?”, một dân mạng đứng về phía Lê Âu Ngân Anh.

Chưa kịp mừng vì giành danh hiệu Á hậu 4, Ngân Anh đã bị thầy dạy catwalk tố mua giải Vừa đạt được danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh đã phải đối mặt với lời tố cáo của thầy giáo.

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