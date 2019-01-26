Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa

Hậu trường 26/01/2019 15:30

Dẫn đầu bảng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất, Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 Hoa hậu Liên lục địa.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ cập nhật trên trang cá nhân thông tin vừa lọt vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa bởi kết quả bình chọn khá cao. Vượt qua hàng chục đối thủ khác, người đẹp cũng đã chiến thắng giải phụ Miss People Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Cô viết: “Thật không thể tin được. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn ở phía sau tôi. Đó không chỉ là thành tích của tôi mà là của tất cả chúng ta”. Kèm theo đó, mỹ nhân Tiền Giang cũng đăng tải hình ảnh dẫn đầu trên hệ thống bình chọn để minh chứng cho lời nói của mình.

Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh khoe thành tích lọt vào Top 6 tại Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh được chia sẻ, Lê Âu Ngân Anh đạt 26.009 lượt bình chọn. Đại diện Nga xếp thứ 2 với 25.869 lượt bình chọn, người đẹp Malaysia đạt 21.512 và xếp thứ ba chung cuộc. Vài ngày trước, Ngân Anh tỏ ra buồn phiền vì liên tục bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, càng về cuối mỹ nhân sinh năm 1995 bất ngờ vượt lên và dẫn đầu.

Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 2
Mỹ nhân Tiền Giang tự tin sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: FBNV
Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 3
Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 4
Việc Ngân Anh lọt vào vòng trong quá dễ dàng lại khiến nhiều người đặt ra nghi vấn - Ảnh: FBNV

Việc Lê Âu Ngân Anh lọt Top 6 dễ dàng đã gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng, ban tổ chức cuộc thi này rõ ràng là đã ưu ái cho mỹ nhân sinh năm 1995. Dù vậy, Lê Âu Ngân Anh vẫn đang tích cực kêu gọi khán giả Việt Nam cổ vũ cho mình trong đêm thi tối nay vào lúc 19 giờ.

Mặc đồ lót tạo dáng bên bể bơi cho bộ ảnh... bikini, Lê Âu Ngân Anh còn để lộ "vết tích lạ" trên cơ thể

Mặc đồ lót tạo dáng bên bể bơi cho bộ ảnh... bikini, Lê Âu Ngân Anh còn để lộ "vết tích lạ" trên cơ thể

Phần lớn công chúng đều ngạc nhiên khi thấy Lê Âu Ngân Anh chọn diện đồ lót để khoe dáng trong bộ ảnh bikini cùng dàn thí sinh Miss Intercontinental 2018.

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Từ khóa:   Hoa hậu Liên lục địa Lê Âu Ngân Anh

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