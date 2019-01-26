Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ cập nhật trên trang cá nhân thông tin vừa lọt vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa bởi kết quả bình chọn khá cao. Vượt qua hàng chục đối thủ khác, người đẹp cũng đã chiến thắng giải phụ Miss People Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).

Cô viết: “Thật không thể tin được. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn ở phía sau tôi. Đó không chỉ là thành tích của tôi mà là của tất cả chúng ta”. Kèm theo đó, mỹ nhân Tiền Giang cũng đăng tải hình ảnh dẫn đầu trên hệ thống bình chọn để minh chứng cho lời nói của mình.