Không thể tin nổi, Lê Âu Ngân Anh tiến thẳng vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa

Dẫn đầu bảng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất, Lê Âu Ngân Anh vào thẳng Top 6 Hoa hậu Liên lục địa.
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Mới đây, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ cập nhật trên trang cá nhân thông tin vừa lọt vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa bởi kết quả bình chọn khá cao. Vượt qua hàng chục đối thủ khác, người đẹp cũng đã chiến thắng giải phụ Miss People Choice (Thí sinh được yêu thích nhất).
Cô viết: “Thật không thể tin được. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn ở phía sau tôi. Đó không chỉ là thành tích của tôi mà là của tất cả chúng ta”. Kèm theo đó, mỹ nhân Tiền Giang cũng đăng tải hình ảnh dẫn đầu trên hệ thống bình chọn để minh chứng cho lời nói của mình.
Trong hình ảnh được chia sẻ, Lê Âu Ngân Anh đạt 26.009 lượt bình chọn. Đại diện Nga xếp thứ 2 với 25.869 lượt bình chọn, người đẹp Malaysia đạt 21.512 và xếp thứ ba chung cuộc. Vài ngày trước, Ngân Anh tỏ ra buồn phiền vì liên tục bị đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, càng về cuối mỹ nhân sinh năm 1995 bất ngờ vượt lên và dẫn đầu.
Việc Lê Âu Ngân Anh lọt Top 6 dễ dàng đã gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng, ban tổ chức cuộc thi này rõ ràng là đã ưu ái cho mỹ nhân sinh năm 1995. Dù vậy, Lê Âu Ngân Anh vẫn đang tích cực kêu gọi khán giả Việt Nam cổ vũ cho mình trong đêm thi tối nay vào lúc 19 giờ.