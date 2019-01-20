Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà

Trong bộ quốc phục khá hoành tráng, Lê Âu Ngân Anh khoe body cực phẩm tại Miss Intercotinental. Tuy nhiên, gương mặt của cô vẫn bị cho là đã qua photoshop.
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Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh khá lạ lẫm trong phần thi quốc phục tại Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp Tiền Giang mang đến sân khấu cuộc thi này bộ áo liền quần phối cùng vạt dài chấm gót mô phỏng sức mạnh của "mẹ Âu Cơ". Bộ trang phục có thiết khá lạ mắt với màu vàng đồng quyến rũ.
Vì quốc phục có chất liệu ôm sát nên đã giúp Lê Âu Ngân Anh khoe trọn vóc dáng thanh mảnh với ba vòng gợi cảm. Bên cạnh đó, mỹ nhân Tiền Giang cũng khoe khéo lợi thế đôi chân thon dài trắng mướt áp đảo dàn thí sinh năm nay. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng trang phục này quá ngắn, nếu nó được gắn thêm phần chân váy thì sẽ sang trọng và ý nghĩa hơn nhiều.
Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Philippines từ ngày 8-27/1. Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh chính là đại diện của Việt Nam chinh chiến tại đấu trường này. Tuy không được cơ quan có thẩm quyền lẫn khán giả nước nhà công nhận nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn đang nỗ lực hết mình và quyết tâm giành giải cao trở về.