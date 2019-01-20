Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà

Hậu trường 20/01/2019 10:29

Trong bộ quốc phục khá hoành tráng, Lê Âu Ngân Anh khoe body cực phẩm tại Miss Intercotinental. Tuy nhiên, gương mặt của cô vẫn bị cho là đã qua photoshop.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh khá lạ lẫm trong phần thi quốc phục tại Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp Tiền Giang mang đến sân khấu cuộc thi này bộ áo liền quần phối cùng vạt dài chấm gót mô phỏng sức mạnh của "mẹ Âu Cơ". Bộ trang phục có thiết khá lạ mắt với màu vàng đồng quyến rũ. 

Vì quốc phục có chất liệu ôm sát nên đã giúp Lê Âu Ngân Anh khoe trọn vóc dáng thanh mảnh với ba vòng gợi cảm. Bên cạnh đó, mỹ nhân Tiền Giang cũng khoe khéo lợi thế đôi chân thon dài trắng mướt áp đảo dàn thí sinh năm nay. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng trang phục này quá ngắn, nếu nó được gắn thêm phần chân váy thì sẽ sang trọng và ý nghĩa hơn nhiều.

Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc lạ lẫm trong thiết kế mô phỏng 'mẹ Âu Cơ' - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà - Ảnh 2
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhan sắc này đã qua những cú nhấp chuột - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà - Ảnh 3
Dù có body vượt trội so với các thí sinh khác nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc biệt nào tại Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà - Ảnh 4
Gương mặt lúc tròn lúc méo của Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Philippines từ ngày 8-27/1. Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh chính là đại diện của Việt Nam chinh chiến tại đấu trường này. Tuy không được cơ quan có thẩm quyền lẫn khán giả nước nhà công nhận nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn đang nỗ lực hết mình và quyết tâm giành giải cao trở về.

Lê Âu Ngân Anh chính thức kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì từ chối cho cô đi thi quốc tế

Lê Âu Ngân Anh chính thức kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì từ chối cho cô đi thi quốc tế

Theo nội dung đơn khởi kiện, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Lý do để Cục Nghệ thuật Biểu diễn không xem xét hồ sơ hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Hậu Thế Giới là không có cơ sở pháp lý.

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Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Hoa hậu Liên lục địa hoa hậu đại dương 2017

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