Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm

Hậu trường 21/01/2019 14:21

Diện trang phục áo tắm gợi cảm, Lê Âu Ngân Anh để lộ nhiều khuyết điểm hình thể tại Hoa hậu Liên lục địa.

Mới đây, những hình ảnh Lê Âu Ngân Anh diện trang phục áo tắm trong buổi chụp ảnh bikini tại Hoa hậu Liên lục địa đã được hé lộ. Người đẹp tự nhận là đại diện của Việt Nam ở đấu trường này mặc bộ đồ tắm màu đỏ mận và trang điểm khá đậm. 

Tuy nhiên, những góc ảnh chưa photoshop đã tố vóc dáng kém thon gọn cùng làn da không được mịn màng của Hoa hậu Đại dương 2017. Đáng chú ý là vòng eo của Lê Âu Ngân Anh có rất nhiều vết bầm tím và sần sùi, không giống như những hình ảnh cô đăng tải trước đó trên trang cá nhân. Ngoài ra, biểu cảm gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1995 cũng bị cho là gượng gạo, hơi điệu và thiếu tự nhiên. Việc trang điểm quá đậm cũng khiến cho Ngân Anh như bị cộng thêm vài tuổi.

Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh lộ làn da xù xì và bầm tím khi diện áo tắm - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 3
Nhan sắc của Hoa hậu Đại dương lúc đẹp lúc xấu khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 4
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 5
Trong loạt ảnh chưa photoshop, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh xuống cấp thật sự - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 6
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 7
Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm - Ảnh 8
Cho đến hiện tại, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa tạo được ấn tượng đặc biệt nào tại Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa đang bước vào những chặng đua gay cấn nhất. Tuy nhiên, Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc biệt nào. Vài ngày qua, người đẹp cũng liên tục bị khán giả nước nhà chỉ trích vì ăn mặc phản cảm, lộ vòng 3 trên sân khấu trong trang phục dân tộc.

Dù vậy, Lê Âu Ngân Anh dường như rất quyết tâm. Cô tỏ ra không hài lòng khi bị cư dân mạng chế nhạo, dự đoán trắng tay tại Hoa hậu Liên lục địa.

Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà

Lê Âu Ngân Anh lạ lẫm khi hóa 'mẹ Âu Cơ', vẫn bị nghi photoshop quá đà

Trong bộ quốc phục khá hoành tráng, Lê Âu Ngân Anh khoe body cực phẩm tại Miss Intercotinental. Tuy nhiên, gương mặt của cô vẫn bị cho là đã qua photoshop.

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