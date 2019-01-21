Lê Âu Ngân Anh lộ da xù xì, vết thâm hằn đầy chỗ nhạy cảm khi mặc áo tắm

Mới đây, những hình ảnh Lê Âu Ngân Anh diện trang phục áo tắm trong buổi chụp ảnh bikini tại Hoa hậu Liên lục địa đã được hé lộ. Người đẹp tự nhận là đại diện của Việt Nam ở đấu trường này mặc bộ đồ tắm màu đỏ mận và trang điểm khá đậm.

Tuy nhiên, những góc ảnh chưa photoshop đã tố vóc dáng kém thon gọn cùng làn da không được mịn màng của Hoa hậu Đại dương 2017. Đáng chú ý là vòng eo của Lê Âu Ngân Anh có rất nhiều vết bầm tím và sần sùi, không giống như những hình ảnh cô đăng tải trước đó trên trang cá nhân. Ngoài ra, biểu cảm gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1995 cũng bị cho là gượng gạo, hơi điệu và thiếu tự nhiên. Việc trang điểm quá đậm cũng khiến cho Ngân Anh như bị cộng thêm vài tuổi.