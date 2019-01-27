Chưa kịp mừng vì giành danh hiệu Á hậu 4, Ngân Anh đã bị thầy dạy catwalk tố mua giải

Hậu trường 27/01/2019 09:42

Vừa đạt được danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh đã phải đối mặt với lời tố cáo của thầy giáo.

Tối qua (26/1), chung kết Hoa hậu Liên lục địa đã diễn ra với phần tranh tài của hơn 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp chủ nhà Philippines. Dù không thực sự nổi bật tại các phần thi trước đó, nhưng khi lọt vào Top 6 nhờ bầu chọn trực tuyến, Lê Âu Ngân Anh đã trả lời xuất sắc ở phần thi ứng xử bằng tiếng Anh và giành danh hiệu Á hậu 4.

Phần thi ứng xử của Lê Âu Ngân Anh tại đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa.

Chưa kịp mừng vì giành danh hiệu Á hậu 4, Ngân Anh đã bị thầy dạy catwalk tố mua giải - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh giành được danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì đạt được thành tích tốt, Ngân Anh đã gặp rắc rối lớn khi bị chính thầy dạy catwalk tố mua giải. Cụ thể trên trang cá nhân, huấn luyện viên người Philippines tỏ ra bức xúc vì cho rằng Hoa hậu Đại dương 2017 đã mua câu hỏi bằng tiếng Anh ở phần thi ứng xử và học thuộc trước.

“Xin lỗi nhưng tôi biết cô. Ngân Anh, câu trả lời của cô đã được tập luyện và học thuộc từ trước. Cô và quản lý đã trả bao nhiêu tiền cho việc này. Tôi sẽ điều tra và vạch mặt cô. Cô còn không thể tự trình bày một câu trả lời tốt bằng tiếng Anh.

Tôi sẽ làm mọi thứ để phơi bày việc này. Hãy nhớ là cô còn không thể trả lời trôi chảy bằng tiếng Việt. Thật đáng xấu hổ cho quản lý của cô.

Quá rõ ràng là cô đã trả lời mà không cần nghĩ. Kỳ diệu làm sao? Hãy thi đấu công bằng chứ đừng dùng tiền. Tôi sẽ làm mọi thứ để vạch mặt cô", ông Anjo Santos bày tỏ.

Chưa kịp mừng vì giành danh hiệu Á hậu 4, Ngân Anh đã bị thầy dạy catwalk tố mua giải - Ảnh 2
Dòng chia sẻ của huấn luyện viên Anjo Santos sau cuộc thi - Ảnh: Internet
Chưa kịp mừng vì giành danh hiệu Á hậu 4, Ngân Anh đã bị thầy dạy catwalk tố mua giải - Ảnh 3
Không chỉ là người dạy Ngân Anh catwalk, ông Anjo Santos còn là huấn luyện viên của H'Hen Niê, Trần Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh... - Ảnh: Internet

Hiện tại dòng trạng thái của huấn luyện viên người Philippines đã bị xóa. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục thể hiện sự bức xúc ở những bài viết sau đó vì cho rằng kết quả cuộc thi không công bằng: “Tôi không thấy kết quả này đúng. Không công bằng và không đúng chút nào. Thật buồn khi phải nói vậy. Tôi không tự hào khi đã từng huấn luyện cho cô ta. Tôi muốn một cuộc chơi công bằng cho tất cả mọi người".

Trước đêm chung kết, Ngân Anh phát ngôn đầy tự tin: 'Tôi tự hào về bản thân mình'

Trước đêm chung kết, Ngân Anh phát ngôn đầy tự tin: 'Tôi tự hào về bản thân mình'

Dù không đạt được thành tích cao ở những phần thi phụ nhưng Lê Âu Ngân Anh cho biết, cô vẫn rất tự hào về bản thân.

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