Trước thềm chung kết, Ngân Anh gặt được thành tích bất ngờ tại Hoa hậu Liên lục địa

Lọt vào Top 3 thí sinh được yêu thích nhất ở phần bình chọn trực tuyến, Lê Âu Ngân Anh khiến dân mạng vô cùng bất ngờ.

Thời gian gần đây, cái tên Lê Âu Ngân Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Dù không được cấp phép, chân dài Tiền Giang vẫn bất chấp sang Philippines để tham gia Hoa hậu Liên lục địa. Hiện tại cuộc thi đã gần đến cuối chặng đường nhưng mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc và gần như "trắng tay" vì các phần thi phụ đã khép lại. Hy vọng duy nhất của cô là phần thi thí sinh được yêu thích nhất được bình chọn trực tuyến.

Ngân Anh đang đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thí sinh được yêu thích nhất Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet

Ngày mai, vòng chung kết Hoa hậu Liên lục địa sẽ diễn ra, hiện tại Lê Âu Ngân Anh đang chuẩn bị mọi thứ để có phần trình diễn tốt nhất - Ảnh: Internet

Thí sinh đạt giải nhất của phần thi này sẽ có đặc quyền được vào thẳng Top 6 của Hoa hậu Liên lục địa và tranh tài tại phần thi ứng xử.

Hiện tại, theo kết quả hiển thị trên website bình chọn của ban tổ chức, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ nằm trong Top 3, sau đại diện của Nga và Malaysia.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đại dương 2017 cũng chia sẻ dòng trạng thái kêu gọi sự ủng hộ từ dân mạng. Bài viết của cô nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trước đó tại phần thi bikini, Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều lời khen vì thần thái tự tin và thân hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Được biết, ngày mai (26/1), chung kết Hoa hậu Liên lục địa sẽ diễn ra tại Philippines. Hiện tại, mọi người đang mong đợi phần thể hiện của Ngân Anh và hi vọng cô sẽ đạt được thứ hạng cao.

Ngân Anh tiết lộ tình hình bệnh tật, nói về những vết tích khó hiểu ở vùng nhạy cảm Vì tình trạng sức khỏe không tốt, Lê Âu Ngân Anh gặp một số khó khăn, lộ vùng da ửng đỏ ở eo trước thềm chung kết Hoa hậu Liên lục địa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-chung-ket-ngan-anh-gat-duoc-thanh-tich-bat-ngo-tai-hoa-hau-lien-luc-dia-312980.html