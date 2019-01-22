Vì tình trạng sức khỏe không tốt, Lê Âu Ngân Anh gặp một số khó khăn, lộ vùng da ửng đỏ ở eo trước thềm chung kết Hoa hậu Liên lục địa.

Sau nhiều ngày tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa, chiều qua (21/1), Lê Âu Ngân Anh đã hoàn thành xong tất cả các phần thi phụ và chuẩn bị bước vào đêm chung kết sắp đến. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chân dài này vẫn chưa tạo được dấu ấn nổi bật và giành bất kỳ giải thưởng phụ nào. Trước khi bước vào đêm tranh tài cuối cùng, mới đây, người đẹp Tiền Giang vừa livestream chia sẻ về những gì đã trải qua suốt cuộc thi. Cô tâm sự, vì lịch trình của ban tổ chức cho các thí sinh quá dày đặc nên cô khó có thời gian rảnh để trò chuyện cùng mọi người.

Vì khá bận nên đến tận hôm nay Ngân Anh mới livestream chia sẻ với mọi người về cuộc thi - Ảnh: Cắt từ clip Trong cuộc nói chuyện này, mỹ nhân sinh năm 1995 cho biết, sức khỏe của mình đang không tốt vì thời tiết. Đặc biệt, cô giải thích về những vết thâm tím ở eo khi chụp ảnh bikini: “Gần như mình bị mất giọng và có dấu hiệu bị cảm sốt. Hôm qua mọi người thấy Ngân Anh chụp bikini và có những đốm đỏ ngay eo là dấu hiệu bị ban đỏ”. Ở những bức ảnh chưa qua photoshop, Ngân Anh gây chú ý khi lộ vùng eo ửng đỏ... ... làn da cũng xù xì chứ không được mịn màng khi diện bikini - Ảnh: Internet Không chỉ riêng cô mà nhiều thí sinh khác cũng gặp khó khăn do chưa quen với thời tiết tại Philippines. Ngân Anh giải thích: “Cũng có 10 bạn xỉu rồi, chứ không phải mệt mỏi chóng mặt thông thường đâu. Nhưng may mắn là ban tổ chức chăm sóc tốt, lúc nào cũng có bác sĩ đi cùng. Có thí sinh thông báo mệt sốt là sẽ khám và cho thuốc uống".

Cô rất tự tin với những gì đã thể hiện và sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn để đạt được kết quả như mong đợi tại đêm chung kết - Ảnh: Internet Được biết, chung kết Hoa hậu Liên lục địa sẽ diễn ra vào ngày 26/1 tới. Lê Âu Ngân Anh đang chuẩn bị thật kỹ mọi thứ và cố gắng khắc phục nhược điểm của bản thân để đạt được thành tích tốt. Hoa hậu Đại dương 2017 hi vọng mình sẽ được lọt vào Top 6 Hoa hậu Liên lục địa.

Mặc đồ lót tạo dáng bên bể bơi cho bộ ảnh... bikini, Lê Âu Ngân Anh còn để lộ "vết tích lạ" trên cơ thể Phần lớn công chúng đều ngạc nhiên khi thấy Lê Âu Ngân Anh chọn diện đồ lót để khoe dáng trong bộ ảnh bikini cùng dàn thí sinh Miss Intercontinental 2018.

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