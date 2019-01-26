Trước đêm chung kết, Ngân Anh phát ngôn đầy tự tin: 'Tôi tự hào về bản thân mình'

Dù không đạt được thành tích cao ở những phần thi phụ nhưng Lê Âu Ngân Anh cho biết, cô vẫn rất tự hào về bản thân.
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Dù chưa tạo được nhiều dấu ấn suốt quá trình tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa nhưng Lê Âu Ngân Anh luôn tỏ ra hài lòng và tự tin với những gì mình đã thể hiện. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải status mang tính khích lệ bản thân trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra vào tối nay (26/1) tại Philippines.
“Một bước vào trận chung kết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng tự hào về bản thân mình như tôi đã vượt qua nỗi sợ của mình để chiến đấu cho những giấc mơ của mình và không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân mình để trở thành phiên bản tốt nhất mỗi ngày. Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn, những người thân yêu của tôi”, Lê Âu Ngân Anh khích lệ bản thân.
Dù lúc đầu không nhận được nhiều sự đồng tình khi tham gia tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng hiện tại, mọi người đã dành cho Ngân Anh cái nhìn thiện cảm hơn.
Sáng qua (25/1), chân dài Tiền Giang đã đăng tải dòng trạng thái kêu gọi mọi người bầu chọn cho mình ở hạng mục thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi. Từ vị trí thứ 3, hiện tại Lê Âu Ngân Anh đang dẫn đầu với gần 27.000 lượt bình chọn, vượt qua người đẹp Nga và Malaysia.