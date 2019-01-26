Trước đêm chung kết, Ngân Anh phát ngôn đầy tự tin: 'Tôi tự hào về bản thân mình'

Dù không đạt được thành tích cao ở những phần thi phụ nhưng Lê Âu Ngân Anh cho biết, cô vẫn rất tự hào về bản thân.

Dù chưa tạo được nhiều dấu ấn suốt quá trình tranh tài tại Hoa hậu Liên lục địa nhưng Lê Âu Ngân Anh luôn tỏ ra hài lòng và tự tin với những gì mình đã thể hiện. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải status mang tính khích lệ bản thân trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra vào tối nay (26/1) tại Philippines.

Trước đó, Lê Âu Ngân Anh từng gây xôn xao dư luận khi tự ý tham gia thi Hoa hậu Liên lục địa dù không được cấp phép - Ảnh: FBNv

“Một bước vào trận chung kết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng tự hào về bản thân mình như tôi đã vượt qua nỗi sợ của mình để chiến đấu cho những giấc mơ của mình và không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân mình để trở thành phiên bản tốt nhất mỗi ngày. Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn, những người thân yêu của tôi”, Lê Âu Ngân Anh khích lệ bản thân.

Lê Âu Ngân Anh tự động viên bản thân trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Hoa hậu Đại dương 2017 nhận được nhiều sự động viên của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Dù lúc đầu không nhận được nhiều sự đồng tình khi tham gia tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng hiện tại, mọi người đã dành cho Ngân Anh cái nhìn thiện cảm hơn.

Sáng qua (25/1), chân dài Tiền Giang đã đăng tải dòng trạng thái kêu gọi mọi người bầu chọn cho mình ở hạng mục thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi. Từ vị trí thứ 3, hiện tại Lê Âu Ngân Anh đang dẫn đầu với gần 27.000 lượt bình chọn, vượt qua người đẹp Nga và Malaysia.

Ngân Anh lo lắng trước chung kết: 'Mặt lên hình mập, lỗ tai chảy máu' Trước thềm chung kết Hoa hậu Liên lục địa vào tối mai (26/1), Lê Âu Ngân Anh chia sẻ với khán giả về sức khỏe, việc chuẩn bị phục trang và trang điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-dem-chung-ket-ngan-anh-phat-ngon-day-tu-tin-toi-tu-hao-ve-ban-than-minh-313039.html