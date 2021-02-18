Bố diễn viên Hải Đăng nghẹn ngào nhắc về con trai: ‘Tôi vẫn không tin là con mình đã chết’

Hậu trường 18/02/2021 11:02

Trước sự ra đi đột ngột của Hải Đăng, người thân của nam diễn viên vô cùng bàng hoàng, đau xót khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Sáng 17/2, thông tin diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời khiến nhiều người bàng hoàng. Được biết, nam diễn viên “Ra giêng anh cưới em” mất vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 16/2 vì bị đuối nước, hưởng dương 36 tuổi.

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Hải Đăng qua đời khi tuổi còn rất trẻ - Ảnh: FB

Trước hung tin này, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình Hải Đăng và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên.

Tối 17/2, tang lễ của cố diễn viên đã được diễn ra tại nhà tang lễ Vãng Sanh Đường thuộc chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng vào 14 giờ ngày 19/2 tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

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Lễ tang của nam diễn viên được tổ chức giản đơn, trang trọng - Ảnh: Kênh 14
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Bạn gái Hải Đăng liên tục bật khóc nức nở - Ảnh: Kênh 14

Chia sẻ với báo giới, bố của Hải Đăng đau xót cho biết: “Tôi bàng hoàng lắm vì xui xẻo cho con tôi quá. Đăng sống rất tình cảm và tôi cũng thương con lắm, nhưng hai cha con lại hiếm khi tâm sự với nhau được lâu…

Trước khi xách vali đi Nha Trang, nó còn ôm hôn mẹ nó. Vậy mà, tôi không ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của con trai tôi. Cho đến khi ra đến ngoài Khánh Hòa, tôi vẫn không tin là con mình đã chết”.

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Bố nam diễn viên Hải Đăng nghẹn ngào khi nhắc đến con trai - Ảnh: Internet

Hải Đăng tên đầy đủ là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1986. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, anh từng là thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Hải Đăng ghi dấu trong lòng khán giả qua những tác phẩm truyền hình như: Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên...

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Vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng khi nhận được tin diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước vào 17 giờ ngày 16/2 tại khi đi tắm biển ở tỉnh Khánh Hòa, hưởng dương 35 tuổi. Tại đám tang, bạn gái nữ diễn viên đã hé lộ nhiều chi tiết đau lòng trong buổi chiều định mệnh hôm ấy.

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