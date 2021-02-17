Sau khi bị netizen kém duyên chỉ trích vô lý, vợ sắp cưới Hải Đăng đã làm hành động khiến nhiều người xót xa

Sau khi bị một cư dân mạng kém duyên chỉ trích vô lý khi livestream thông báo về sự ra đi của diễn viên Hải Đăng, Kim Hoàng (vợ sắp cưới Hải Đăng) đã nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên không lâu sau, Kim Hoàng đã chia sẻ lại dòng trạng thái của nam diễn viên. Điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vị hôn thê của Hải Đăng bị chỉ trích 'vô lý' khi livestream- Ảnh: FB

Hình ảnh cùng với dòng trạng thái Hải Đăng đăng trước lúc mất đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người hâm mộ đã an ủi, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng vị hôn thê của anh. Được biết trước đó 10 ngày, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái và dự định sẽ về chung một nhà sau Tết. Thế nên sự ra đi đột ngột càng khiến nhiều người đau lòng hơn bao giờ hết.