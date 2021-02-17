Sau khi bị netizen kém duyên chỉ trích vô lý, vợ sắp cưới Hải Đăng đã làm hành động khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 17/02/2021 19:36

Sau khi bị một cư dân mạng kém duyên chỉ trích vô lý khi livestream thông báo về sự ra đi của chồng sắp cưới, Kim Hoàng đã nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau khi bị một cư dân mạng kém duyên chỉ trích vô lý khi livestream thông báo về sự ra đi của diễn viên Hải Đăng, Kim Hoàng (vợ sắp cưới Hải Đăng) đã nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên không lâu sau, Kim Hoàng đã chia sẻ lại dòng trạng thái của nam diễn viên. Điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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Vị hôn thê của Hải Đăng bị chỉ trích 'vô lý' khi livestream- Ảnh: FB

Hình ảnh cùng với dòng trạng thái Hải Đăng đăng trước lúc mất đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người hâm mộ đã an ủi, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng vị hôn thê của anh. Được biết trước đó 10 ngày, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái và dự định sẽ về chung một nhà sau Tết. Thế nên sự ra đi đột ngột càng khiến nhiều người đau lòng hơn bao giờ hết.

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Động thái của cô sau đó được nhiều người xót thương - Ảnh: FB
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10 ngày trước, Hải Đăng đã cầu hôn bạn gái và dự định qua Tết sẽ về chung một nhà - Ảnh: FB

Vào ngày mùng 5 Tết, khán giả đã không khỏi bàng hoàng về việc ra đi đột ngột của nam diễn viên “Ra Giêng anh cưới em”. Được biết, anh cùng người nhà nghỉ dưỡng ở Nha Trang và không may bị đuối nước. Trước thông tin trên khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nam diễn viên ra đi ở độ tuổi 35.

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Hình ảnh nam diễn viên cầu hôn bạn gái khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Thông tin về tang lễ của nam diễn viên tài hoa bạc mệnh vừa được công bố. Linh cữu cố diễn viên sẽ được đưa đi hỏa táng vào lúc 14h ngày 19/2 tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

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Cáo phó của nam diễn viên được đăng tải - Ảnh: Internet

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Diễn viên Quốc Thuận đã đăng trạng thái chia buồn, tiếc thương - Ảnh: FB
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Hoàng Rapper cũng bày tỏ sự tiếc thương với nam diễn viên - Ảnh: FB

Nam diễn viên Hải Đăng tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hải Đăng, sinh năm 1986, là cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys. Anh đã từng góp mặt trong những bộ phim Ra Giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên, Sắc đẹp dối trá… Sự ra đi của anh đã để lại trong lòng khán giả nhiều tiếc nuối và thương cảm.

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