Cùng nhau nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, Ngô Thanh Vân diện đồ ngủ đôi với bạn trai kém 11 tuổi

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra bằng chứng “đả nữ” đang vi vu cùng bạn trai kém 11 tuổi.

29 Tết vừa qua, Ngô Thanh Vân được bạn trai Huy Trần hộ tống về quê ăn Tết. Sau đó, chàng giám đốc "soái ca" tiếp tục có mặt tại nhà riêng của mỹ nhân vào mùng 2 Tết. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục "soi" được bằng chứng chứng minh cho việc đôi trai tài gái sắc đang hẹn hò cùng nhau.

Lần gần nhất, nữ diễn viên đã đăng tải lên Facebook hình ảnh diện đồ ngủ khi đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt với dòng trạng thái cực tình tứ: “Mùng 1 gia đình. Mùng 2 Tết bạn. Mùng 3 Tết mình… Vậy là mùng 3 ngay ngày dành cho bản thân những điều hạnh phúc nhất. Ngủ 10 tiếng dậy… Thấy bầu trời trong xanh đến lạ thường. Cám ơn cậu nhé vì bức hình đẹp. Feel fresh with a brand new start …”.

Ngô Thanh Vân đăng ảnh nghỉ dưỡng lên mạng xã hội - Ảnh: FB Không lâu sau đó, cư dân mạng đã “truy lùng” được hình ảnh của Huy Trần cũng đang có mặt ở Đà Lạt để nghỉ dưỡng. Hình ảnh cặp đôi diện "đồ đôi" chứng tỏ cặp đôi dường như đang ở cùng nhau để tận hưởng thời gian nghỉ tuyệt vời trong kỳ nghỉ Tết. Sau khi về ra mắt gia đình, cặp đôi đã không còn e ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Không lâu sau cư dân mạng đã soi ra được Huy Trần cũng đang nghỉ dưỡng ở đây - Ảnh: IG Huy Trần đăng ảnh ăn Tết ở quê người yêu - Ảnh: IG Sau khi hình ảnh được đăng tải, nữ diễn viên “Dòng máu anh hùng” đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Tuy không chính thức lên tiếng xác nhận nhưng hành động này của “đả nữ” cũng khiến dân tình dậy sóng và thầm chúc mừng cô đã thoát khỏi cảnh FA ở độ tuổi U40. Được biết, Huy Trần sinh năm 1990, là Việt kiều Đức. Sau khi hoàn thành việc học tại Đức, Huy Trần trở về nước và bước chân vào showbiz với vai trò là người mẫu ảnh. Ngoài ra, anh đang điều hành 1 công ty thời trang. Anh từng tham gia chương trình Người ấy là ai và là tình cũ của rich kid Thảo Nhi Lê một thời.

Hồ Ngọc Hà: Tết năm nay có nhiều thay đổi Hồ Ngọc Hà hài hước chia sẻ, Tết năm nay gia đình cô có nhiều thay đổi bởi mọi người sẽ tốn tiền lì xì cho các bé nhà cô hơn.

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