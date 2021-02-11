Sau khi bị ca sĩ Phi Nhung chỉ trích mắc bệnh ngôi sao, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi

Hậu trường 11/02/2021 19:35

Sau khi bị ca sĩ Phi Nhung lên tiếng chỉ trích mắc bệnh ngôi sao, Hồ Văn Cường đã đăng tải tâm thư dài trên mạng xã hội để xin lỗi “mẹ nuôi”.

Trước đó, ca sĩ Phi Nhung đã có dòng trạng thái dài thể hiện sự bức xúc về con trai nuôi Hồ Văn Cường không nghe lời, cứng đầu. Trong đó, nữ ca sĩ có bày tỏ sự bất lực khi không biết dạy con và nhờ cộng đồng mạng dạy dỗ hộ cô. Sau nhiều giờ đăng tải, dòng trạng thái của nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Sau nhiều chỉ trích, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng về vụ việc không hay trong những ngày cuối năm. Nam ca sĩ đã nhận hết mọi sai lầm của mình và lên tiếng xin lỗi “mẹ nuôi” Phi Nhung.

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Dòng trạng thái xin lỗi của Hồ Văn Cường đã thu hút đông đảo người hâm mộ - Ảnh: FB

Trong dòng trạng thái, quán quân VietNam Idol kids có chia sẻ: “Gửi mẹ Nhung của con! Hôm qua con và mẹ đã ngồi lại nói chuyện, giải đáp khúc mắc của nhau. Sau khi trờ về phòng, con đã thức suốt 1 đêm qua và suy nghĩ mãi. Con thật sự buồn vì đánh dấu một ngày cuối năm bằng một sự việc rất không vui”.

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Hồ Văn Cường lên tiếng xin lỗi vì đã làm mẹ nuôi buồn lòng - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ còn lên tiếng đính chính bản thân không mắc bệnh ngôi sao. Chỉ vì bản thân ít nói, không giỏi giao tiếp nên mới khiến sự việc ra nông nỗi này. Anh mong muốn “mẹ nuôi” sẽ tha lỗi cho mình và tiếp tục nâng đỡ, dạy dỗ như thời gian trước đây. Trong dòng trạng thái, nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng người hâm mộ của mình.

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Nhiều khán giả khen ngợi sự mạnh mẽ và chín chắn của Hồ Văn Cường khi biết nhận sai - Ảnh: FB

Trước đó, ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái bức xúc chỉ trích con trai nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao, không lễ phép, không biết phụ giúp việc nhà. Sự việc này đã khiến người hâm mộ quan tâm. Hiện tại, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng xin lỗi, cộng đồng mạng hi vọng mối quan hệ của mẹ con ca sĩ Phi Nhung sẽ lại gắn bó như xưa.

Ca sĩ Phi Nhung bức xúc đăng đàn nói con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao

Ca sĩ Phi Nhung bức xúc đăng đàn nói con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung đã đăng dòng trạng thái bức xúc về con nuôi Hồ Văn Cường lên mạng xã hội và tự nhận mình không biết nuôi dạy con.

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