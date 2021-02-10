Tối 29 Tết, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng dòng trạng thái dài thể hiện sự bực bội của mình về con trai nuôi Hồ Văn Cường. Trong bài chia sẻ, nữ ca sĩ viết rằng: “Nếu là con tôi sanh ra, tôi sẽ đánh cho một trận, bây lớn không biết chào hỏi ai trong gia đình, không biết phụ các em. Tết nhất cũng không biết lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa cùng ăn cơm với gia đình. 1 năm nay ngoài đi học và đi hát là xuống nhà còn lại 24/24 trong phòng”. Nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt bày tỏ sự khó chịu của mình về cậu con trai nuôi.

Ca sĩ Phi Nhung bức xúc vì con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn nhận mình không biết nuôi dạy con đàng hoàng: “Xin lỗi, mẹ không dạy con được, mẹ phải nhờ cộng đồng mạng dạy con. Mẹ sẽ chấp nhận mọi người trách Mẹ chứ không thể để con hư được. Nếu không sang năm khó mà dạy con được. Mẹ cấm tất cả fans của HVC (Hồ Văn Cường - PV) chiều chuộng bạn ấy quá, bạn ấy sẽ bị bệnh ngôi sao. Lần này mẹ dạy con không được nữa thì hết duyên, quá bức xúc”.