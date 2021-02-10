Ca sĩ Phi Nhung bức xúc đăng đàn nói con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao

Hậu trường 10/02/2021 21:31

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung đã đăng dòng trạng thái bức xúc về con nuôi Hồ Văn Cường lên mạng xã hội và tự nhận mình không biết nuôi dạy con.

Tối 29 Tết, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng dòng trạng thái dài thể hiện sự bực bội của mình về con trai nuôi Hồ Văn Cường. Trong bài chia sẻ, nữ ca sĩ viết rằng: “Nếu là con tôi sanh ra, tôi sẽ đánh cho một trận, bây lớn không biết chào hỏi ai trong gia đình, không biết phụ các em. Tết nhất cũng không biết lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa cùng ăn cơm với gia đình. 1 năm nay ngoài đi học và đi hát là xuống nhà còn lại 24/24 trong phòng”. Nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt bày tỏ sự khó chịu của mình về cậu con trai nuôi.

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Ca sĩ Phi Nhung bức xúc vì con nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn nhận mình không biết nuôi dạy con đàng hoàng: “Xin lỗi, mẹ không dạy con được, mẹ phải nhờ cộng đồng mạng dạy con. Mẹ sẽ chấp nhận mọi người trách Mẹ chứ không thể để con hư được. Nếu không sang năm khó mà dạy con được. Mẹ cấm tất cả fans của HVC (Hồ Văn Cường - PV) chiều chuộng bạn ấy quá, bạn ấy sẽ bị bệnh ngôi sao. Lần này mẹ dạy con không được nữa thì hết duyên, quá bức xúc”.

Sau khi dòng trạng thái đăng tải, nhiều cư dân mạng đã đồng cảm cùng nữ ca sĩ: “Quá nhiều lần rồi, tự Cường chuốc lấy, đây cũng không phải lần đầu bị đưa lên cộng đồng mạng nói về vấn đề này, mà không biết sửa đổi, suốt ngày làm mẹ mình buồn bực. Lần này không sửa nữa thì tự mình hủy hoại tương lai chứ đừng trách ai”.

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Nữ ca sĩ nhận nuôi Hồ Văn Cường sau cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016 kết thúc - Ảnh: Internet
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Phi Nhung là người đã dẫn dắt con trai nuôi trên con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet

Tuy nhiên cũng có một số khuyên nữ ca sĩ bình tĩnh và xóa dòng trạng thái để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hồ Văn Cường.

Được biết, Hồ Văn Cường là quán quân "Vietnam Idol Kids" năm 2016. Sở hữu chất giọng truyền cảm hiếm có, Hồ Văn Cường đã chiếm được thiện cảm của khán giả. Sau cuộc thi, cậu đã có duyên trở thành con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Biết hoàn cảnh của Hồ Văn Cường khó khăn, nữ ca sĩ đã đón Hồ Văn Cường lên Sài Gòn để chăm lo ăn học và định hướng nghề nghiệp cho nam ca sĩ.

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Hồ Văn Cường hiện tại đã là thanh niên 17 tuổi - Ảnh: Internet
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Nữ ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường thường xuyên biểu diễn cùng nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại Hồ Văn Cường đã là thanh niên 17 tuổi, trưởng thành và ngày càng khẳng định được khả năng của trong lòng khán giả. Tuy nhiên sau khi dòng trạng thái của ca sĩ Phi Nhung đăng tải, không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng về thần tượng của mình. Số khác hi vọng Hồ Văn Cường sẽ sửa đổi theo hướng tích cực hơn để mối quan hệ giữa 2 mẹ con nhanh chóng vui vẻ trở lại.

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