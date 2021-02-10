29 Tết, lộ nghi vấn Ngô Thanh Vân được bạn trai kém 11 tuổi đưa về quê ăn Tết

29 Tết, Ngô Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh lên Instagram, dân tình đoán già đoán non rằng “đả nữ” được bạn trai kém 11 tuổi hộ tống về quê ăn Tết.

Những ngày qua, dân tình xôn xao về thông tin nghi vấn Ngô Thanh Vân đang hẹn hò với CEO Huy Trần kém cô 11 tuổi. Mặc dù chưa chính thức lên tiếng nhưng dân mạng đã soi ra được rất nhiều bằng chứng cặp đôi đang tìm hiểu lẫn nhau. Ngô Thanh Vân đăng tải hình ảnh về quê ăn Tết trưa 29 Tết - Ảnh: IG Trưa 29 Tết, Ngô Thanh Vân đã đăng lên story Instagram hình ảnh về quê ăn Tết với dòng trạng thái: “Về quê tớ hong cậu ơi??? Tới luôn nè…”. Sau khi hình ảnh được đăng tải, dân mạng đã đặt nghi vấn nữ diễn viên “Dòng máu anh hùng” đã được bạn trai CEO hộ tống về quê.

Bên cạnh đó, “bạn trai tin đồn” của Ngô Thanh Vân là Huy Trần cũng đăng dòng trạng thái: “Lên xe anh đèo về quê ăn Tết nhe em”. Điều này khiến dân tình nháo nhào đoán già đoán non rằng chàng Việt kiều Đức đã về quê Ngô Thanh Vân ở Trà Vinh để ra mắt gia đình. Trước đó CEO Việt kiều cũng đăng tải hình ảnh về quê ăn Tết - Ảnh: IG Cũng trong khoảng thời gian mới đây, dân mạng soi được chiều ngày 8/2, tại buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh “Trạng Tí”, Huy Trần đã có mặt để ủng hộ dự án của “đả nữ”. Tại sự kiện, anh chàng diện trang phục đen, đội nón và đeo kính che kín mặt. Anh chàng chỉ âm thầm đứng bên cạnh ủng hộ “bạn gái” trong suốt sự kiện.

Hình ảnh cặp đôi được dân mạng soi được ở buổi họp báo phim Trạng Tí - Ảnh: Internet Chàng CEO Việt kiều đứng bên cạnh đợi Ngô Thanh Vân trong suốt sự kiện diễn ra - Ảnh: Internet Người hâm mộ chụp được khoảnh khắc cả hai ra về sau sự kiện ngày 8/2 - Ảnh: Internet Được biết, "bạn trai tin đồn" của Ngô Thanh Vân là CEO Việt Kiều từng tham gia chương trình "Người ấy là ai". Anh là giám đốc của công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may. Hiện tại, anh chàng còn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ẩm thực, sở hữu một nhà hàng nổi tiếng ở Quận 1. Hiện tại cặp đôi vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ của mình.

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