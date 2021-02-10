Chẳng còn giấu giếm, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng diện đồ đôi xuống phố, lại còn đăng ảnh công khai lên MXH

Từ sau khi công khai hẹn hò, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên nhau trên mạng xã hội.

Hậu ly hôn doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ kém 12 tuổi – nam người mẫu Lâm Bảo Châu. Cách đây không lâu, cả hai đã chính thức công khai hẹn hò trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè cũng như người hâm mộ.

Lệ Quyên không ngại đăng ảnh tình tứ bên người yêu lên mạng xã hội - Ảnh: FB Không còn giấu giếm, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau đến công chúng, khẳng định chủ quyền với đối phương. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” gây bất ngờ khi khoe ảnh tình tứ bên một người đàn ông mà không khó để khán giả nhận ra là Lâm Bảo Châu kèm dòng trạng thái: “Thời trang Covid. Cùng cố gắng giữ sức khỏe qua mùa dịch nà”.

Bài đăng của Lệ Quyên - Ảnh: FB Cặp đôi công khai diện đồ đôi xuống phố - Ảnh: FB Qua hình ảnh đăng tải, “nữ hoàng phòng trà” cùng nam người mẫu Lâm Bảo Châu diện đồ tông xuyệt tông xuống phố. Cả hai đeo khẩu trang kỹ càng để phòng dịch. Dù hơn Lâm Bảo Châu nhiều tuổi nhưng so về vóc dáng và vẻ ngoài, Lệ Quyên chẳng hề bị “lệch pha” khi đứng cạnh người yêu. Đáng chú ý, Lâm Bảo Châu cũng đăng tải bức ảnh giống hệt với bạn gái cùng thời điểm kèm dòng trạng thái tương tự: “Thời trang Covid. Ra đường cẩn thận mọi người nhé”. Lâm Bảo Châu cũng đăng tải bức ảnh giống hệt với nữ ca sĩ - Ảnh: FB Cặp đôi cùng check-in ở sân bay - Ảnh: FB Trước đó, cặp đôi bị bắt gặp cùng check-in tại sân bay, rộ lên nghi vấn Lệ Quyên đưa tình trẻ ra Hà Nội ra mắt gia đình. Qua những bằng chứng trên mạng xã hội, người hâm mộ tin chắc rằng cặp đôi sẽ cùng đón năm mới bên nhau.

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