Bộ ảnh mừng Tết Trung thu của 2 thiên thần nhỏ nhà Elly Trần 'đốn tim' fan vì quá đáng yêu

Hậu trường 09/09/2019 16:22

Mới đây, nữ diễn viên Elly Trần đã tung bộ ảnh đón Tết Trung thu cùng 2 con lên trang cá nhân và nhận về hàng nghìn lượt thích từ cư dân mạng.

Nữ diễn viên Elly Trần là một trong những bà mẹ bỉm sữa hot nhất Vbiz hiện nay. Năm 2014, Elly Trần bí mật sinh con gái Cadie Mộc Trà tại Mỹ. Sau đó 2 năm, cô có thêm cậu quý tử Alfie Túc Mạch. Ngay từ những bức ảnh đầu tiên được chia sẻ, Cadie và Alfie đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả bằng vẻ đẹp bụ bẫm, đáng yêu như thiên thần.

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Elly Trần được khen ‘khéo đẻ’ vì lần lượt hạ sinh hai nhóc tỳ vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần vừa tung bộ ảnh mừng Tết Trung thu của 3 mẹ con lên trang cá nhân khiến người hâm mộ "bấn loạn". Trong ảnh, Cadie và Alfie được mẹ cho mặc trang phục giản dị nhưng vô cùng đáng yêu. Từng khoảnh khắc vui đùa của 3 mẹ con đều khiến người xem cảm thấy ấm lòng.

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Cadie và Alfie đáng yêu bên mẹ Elly - Ảnh: FB

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Khoảnh khắc cực đáng yêu của Elly Trần và quý tử - Ảnh: FB

Bên cạnh những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp nhắn nhủ đến các con: “Nghe mẹ nói nè, mọi thứ trên đời này đều là hữu hạn. Duy chỉ có người sinh ra con và người con sẽ sinh ra là bất di bất dịch theo năm tháng. Năm nay là Tết Đoàn Viên thứ 5 chúng ta có nhau rồi. Thật là tốt khi có các con bên đời…”.

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Elly Trần luôn cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành mẹ - Ảnh: FB

Thấu hiểu nỗi lòng người mẹ, Elly Trần viết: “Dẫu mẹ có thể rất hiền như cô Tiên nhưng mẹ cũng không ngại hóa thành mụ phù thủy hay 1 con sư tử thực sự nếu như có bất cứ điều gì muốn tổn hại đến các con của mẹ…”.

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Elly Trần sẵn sàng 'xù lông nhím' để bảo vệ con - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của cả 3 mẹ con: “Viết rất hay - người mẹ trẻ xinh đẹp của hai bé đáng yêu”, “Cả 3 mẹ con đều dễ thương nhỉ”, “Xuất sắc mẹ Elly ơi”, “Trời ơi, ba mẹ con đẹp như thiên thần”…

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh: 

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Hiện tại, Cadie Mộc Trà đã được 5 tuổi, còn cậu em trai Alfie Túc Mạch được 3 tuổi. Cả hai chị em được nhận xét càng lớn càng xinh đẹp và sẽ sớm trở thành những mỹ nam, mỹ nữ trong tương lai.

Không phải vòng 1 ‘khủng’ của Elly Trần, đây mới chính là bộ phận cực phẩm mà chị em nào cũng muốn sở hữu

Không phải vòng 1 ‘khủng’ của Elly Trần, đây mới chính là bộ phận cực phẩm mà chị em nào cũng muốn sở hữu

Bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân của diễn viên Elly Trần đang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Elly Trần Cadie Mộc Trà Alfie Túc Mạch

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