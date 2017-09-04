Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn ung dung khoe ảnh bikini 'đốt mắt'

Hậu trường 04/09/2017 11:23

Giữa “tâm bão” bị tố hủy show tại Thụy Điển, Hồ Ngọc Hà vẫn ung dung khoe ảnh bikini quyến rũ “đốt mắt” cùng con trai Subeo.

Ngày 1/9, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị bầu show hải ngoại Phương Dung Katy tố bỏ show bất ngờ. Sự việc đã khiến dư luận xôn xao, đặc biệt nhiều khán giả tại Thụy Điển còn đòi tẩy chay các chương trình có sự góp mặt của cô tại Châu Âu.

Lý do “Nữ hoàng giải trí” đưa ra là vì không có Trấn Thành và Anh Đức tham gia diễn cùng. Được biết, show diễn bị hủy lần này có mức cát-xê dành cho cô lên đến gần 300 triệu đồng.

Ngày 3/9, nữ ca sĩ lên tiếng đáp trả rằng không có chuyện bản thân hủy show vô trách nhiệm như lời tố của bầu show. Hồ Ngọc Hà khẳng định bản thân cô và ekip không hề biết về Phương Duy Katy và chưa từng làm việc với bầu show này.

Sau khi lên tiếng, Hà Hồ phớt lờ mọi lời bàn tán và tiếp tục công việc của mình.

Mới đây, “Nữ hoàng giải trí” đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh diện bikini nóng bỏng và vui vẻ bên cạnh con trai Subeo.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Được ở nơi mình thích, với người mình thương và ăn món mình thèm...bình yên vậy là đủ”.

Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe Bikini
Hồ Ngọc Hà đăng dòng trạng thái vui vẻ cùng con trai trên trang facebook cá nhân: "Ở nơi mình thích, với người mình thương và ăn món mình thèm... bình yên vậy là đủ" - Ảnh: Facebook

Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe Bikini
Trước ồn ào, Hà Hồ vẫn vui vẻ khoe ảnh bikini "đốt mắt" - Ảnh: Internet

Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe Bikini
"Nữ hoàng giải trí" khoe thân hình sexy cuốn hút - Ảnh: Internet

Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe Bikini
Bên cạnh dòng trạng thái, Hà Hồ cũng chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên con trai Subeo - Ảnh: Internet

Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe Bikini
Được biết, Hồ Ngọc Hà đưa con trai Subeo đi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng trước khi vào năm học mới - Ảnh: Internet

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng?

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng?

Hồ Ngọc Hà vừa khoe những hình ảnh siêu hot trong chuyến du lịch Đà Nẵng nhân dịp lễ 2/9. Tuy không đăng ảnh chụp cùng nhau nhưng nhiều fan nhanh chóng đoán ra người đứng phía sau ống kính để ghi lại những hình ảnh trên chính là Kim Lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà hủy show Bé Subeo

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 0 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 0 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42