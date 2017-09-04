Bị tố vì hủy show với mức cát-xê 300 triệu, Hồ Ngọc Hà vẫn khoe Bikini

Giữa “tâm bão” bị tố hủy show tại Thụy Điển, Hồ Ngọc Hà vẫn ung dung khoe ảnh bikini quyến rũ “đốt mắt” cùng con trai Subeo.

Ngày 1/9, Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị bầu show hải ngoại Phương Dung Katy tố bỏ show bất ngờ. Sự việc đã khiến dư luận xôn xao, đặc biệt nhiều khán giả tại Thụy Điển còn đòi tẩy chay các chương trình có sự góp mặt của cô tại Châu Âu. Lý do “Nữ hoàng giải trí” đưa ra là vì không có Trấn Thành và Anh Đức tham gia diễn cùng. Được biết, show diễn bị hủy lần này có mức cát-xê dành cho cô lên đến gần 300 triệu đồng.

Ngày 3/9, nữ ca sĩ lên tiếng đáp trả rằng không có chuyện bản thân hủy show vô trách nhiệm như lời tố của bầu show. Hồ Ngọc Hà khẳng định bản thân cô và ekip không hề biết về Phương Duy Katy và chưa từng làm việc với bầu show này. Sau khi lên tiếng, Hà Hồ phớt lờ mọi lời bàn tán và tiếp tục công việc của mình.

Mới đây, “Nữ hoàng giải trí” đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh diện bikini nóng bỏng và vui vẻ bên cạnh con trai Subeo. Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Được ở nơi mình thích, với người mình thương và ăn món mình thèm...bình yên vậy là đủ”.

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? Hồ Ngọc Hà vừa khoe những hình ảnh siêu hot trong chuyến du lịch Đà Nẵng nhân dịp lễ 2/9. Tuy không đăng ảnh chụp cùng nhau nhưng nhiều fan nhanh chóng đoán ra người đứng phía sau ống kính để ghi lại những hình ảnh trên chính là Kim Lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-vi-huy-show-voi-muc-cat-xe-300-trieu-ho-ngoc-ha-van-ung-dung-khoe-anh-bikini-dot-mat-232818.html