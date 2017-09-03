Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng?

Tranh thủ chuyến công tác, Hồ Ngọc Hà dẫn theo con trai để tận hưởng những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Trên các bức ảnh vừa chia sẻ, nữ ca sĩ viết một dòng caption rất ngọt ngào, ngụ ý nhắc đến một người khác nữa cũng quan trọng không kém trong chuyến đi.

“Ở nơi mình thích,với người mình thương và ăn món mình thèm...bình yên vậy là đủ” - Hồ Ngọc Hà nhắc đến người thương khiến nhiều fan liên tục hỏi thăm Kim Lý . Tuy không xuất hiện trong bất cứ bức ảnh nào, nhưng khán giả vẫn đặt ra nghi vấn chính Kim Lý chứ không ai khác là người hộ tống hai mẹ con đi chơi lễ.

Liên tục úp mở về chuyện tình cảm nhưng chưa một lần chịu thừa nhận, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến cư dân mạng ngán đến tận cổ vì chiêu trò gây chú ý của cả hai.

Nhiều người hy vọng sau chuyến đi chơi này cặp đôi nổi tiếng sẽ chính thức công khai tình yêu để không ai phải đoán già đoán non thêm nữa.