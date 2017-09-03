Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng?

Hậu trường 03/09/2017 08:23

Hồ Ngọc Hà vừa khoe những hình ảnh siêu hot trong chuyến du lịch Đà Nẵng nhân dịp lễ 2/9. Tuy không đăng ảnh chụp cùng nhau nhưng nhiều fan nhanh chóng đoán ra người đứng phía sau ống kính để ghi lại những hình ảnh trên chính là Kim Lý.

Tranh thủ chuyến công tác, Hồ Ngọc Hà dẫn theo con trai để tận hưởng những ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Trên các bức ảnh vừa chia sẻ, nữ ca sĩ viết một dòng caption rất ngọt ngào, ngụ ý nhắc đến một người khác nữa cũng quan trọng không kém trong chuyến đi.

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 1
Hai mẹ con Hà Hồ vui đùa trong bể bơi - Ảnh: FBNV

“Ở nơi mình thích,với người mình thương và ăn món mình thèm...bình yên vậy là đủ” - Hồ Ngọc Hà nhắc đến người thương khiến nhiều fan liên tục hỏi thăm Kim Lý. Tuy không xuất hiện trong bất cứ bức ảnh nào, nhưng khán giả vẫn đặt ra nghi vấn chính Kim Lý chứ không ai khác là người hộ tống hai mẹ con đi chơi lễ. 

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà chăm sóc con trai rất chu đáo - Ảnh: FBNV

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 3
Bé Subeo càng lớn càng bảnh trai - Ảnh: FBNV

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà diện bộ bikini siêu mảnh, khoe eo phẳng dáng thon - Ảnh: FBNV

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 5
Nữ ca sĩ được nhiều fan hâm mộ vì sở hữu làn da trắng sứ không tì vết - Ảnh: FBNV

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 6
"Nữ hoàng giải trí" tinh nghịch trước ống kính - Ảnh: FBNV

Nghỉ lễ dài ngày, Kim Lý lại đưa mẹ con Hồ Ngọc Hà đi du lịch Đà Nẵng? - Ảnh 7
Nhiều fan nghi ngờ, Kim Lý chính là người đã ghi lại những bức hình này - Ảnh: FBNV

Liên tục úp mở về chuyện tình cảm nhưng chưa một lần chịu thừa nhận, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến cư dân mạng ngán đến tận cổ vì chiêu trò gây chú ý của cả hai.

Nhiều người hy vọng sau chuyến đi chơi này cặp đôi nổi tiếng sẽ chính thức công khai tình yêu để không ai phải đoán già đoán non thêm nữa.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng nhau đi du lịch ở Đà Nẵng

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng nhau đi du lịch ở Đà Nẵng

Có vẻ như Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang tranh thủ thời gian ngày nghỉ lễ để ở bên nhau nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Bé Subeo du lịch Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 1 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 1 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 1 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42