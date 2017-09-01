Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ nhiều hình ảnh trong buổi luyện tập yoga cùng mẹ. Nữ ca sĩ tình cảm gọi động tác luyện tập yoga nâng đỡ toàn thân là 'nụ hôn dành cho mẹ' khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

“Nụ hôn Yoga đầu tháng 9 dành cho Mạ…Mạ đỡ con run” - Hồ Ngọc Hà chú thích hài hước. "Nữ hoàng giải trí " cũng khiến nhiều người phải thót tim khi chia sẻ cảm giác hồi hộp đến nín thở khi mẹ chỉ dùng hai vai và bàn chân để nâng đỡ cô trên cao.

Đây không phải là lần đầu tiên mẹ Hồ Ngọc Hà gây chú ý với khả năng tập yoga siêu phàm của mình. Trước đó, "Nữ hoàng giải trí" từng đưa mẹ đi tham gia thử thách 108 vòng chào mặt trời cùng các tín đồ yoga. Tại buổi họp mặt này, cô Ngọc Hương cũng từng trình diễn khả năng đu dây tập yoga điêu luyện hơn cả gái đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Hồ Ngọc Hà, chính cô là người đã truyền cảm hứng cho mẹ tập yoga vì nhận thấy nhiều tác dụng tuyệt vời từ môn thể thao này. Ban đầu, cô Ngọc Hương không mấy hứng thú nhưng sau một thời gian ngắn tập luyện thì cô đã có một niềm đam mê thực sự. Hàng ngày, cả hai mẹ con đều dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập luyện yoga cùng nhau.