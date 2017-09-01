Bạn sẽ phải choáng váng khi nhìn thấy bà mẹ 60 tuổi của Hồ Ngọc Hà trong tư thế này

Hậu trường 01/09/2017 15:16

Mặc dù đã bước qua tuổi nghỉ hưu nhưng cô Ngọc Hương – mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Thậm chí, cô có thể nâng đỡ toàn thân con gái trong một tư thế yoga siêu khó, khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa trầm trồ.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ nhiều hình ảnh trong buổi luyện tập yoga cùng mẹ.  Nữ ca sĩ tình cảm gọi động tác luyện tập yoga nâng đỡ toàn thân là 'nụ hôn dành cho mẹ' khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Bạn sẽ phải choáng váng khi nhìn thấy bà mẹ 60 tuổi của Hồ Ngọc Hà trong tư thế này - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà run run lo lắng khi mẹ dùng vai và bàn chân để nâng đỡ cô - Ảnh: FBNV

“Nụ hôn Yoga đầu tháng 9 dành cho Mạ…Mạ đỡ con run” - Hồ Ngọc Hà chú thích hài hước. "Nữ hoàng giải trí" cũng khiến nhiều người phải thót tim khi chia sẻ cảm giác hồi hộp đến nín thở khi mẹ chỉ dùng hai vai và bàn chân để nâng đỡ cô trên cao.

Bạn sẽ phải choáng váng khi nhìn thấy bà mẹ 60 tuổi của Hồ Ngọc Hà trong tư thế này - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà gọi tư thế luyện tập này là "nụ hôn tháng 9 dành cho mẹ" - Ảnh: FBNV

Bạn sẽ phải choáng váng khi nhìn thấy bà mẹ 60 tuổi của Hồ Ngọc Hà trong tư thế này - Ảnh 3
Sau đó, hai mẹ con đổi vị trí cho nhau - Ảnh: FBNV

Bạn sẽ phải choáng váng khi nhìn thấy bà mẹ 60 tuổi của Hồ Ngọc Hà trong tư thế này - Ảnh 4
Mẹ Hồ Ngọc Hà đã 60 tuổi nhưng sở hữu thân hình rất săn chắc, khỏe khoắn nhờ luyện tập yoga đều đặn - Ảnh: FBNV

Đây không phải là lần đầu tiên mẹ Hồ Ngọc Hà gây chú ý với khả năng tập yoga siêu phàm của mình. Trước đó, "Nữ hoàng giải trí" từng đưa mẹ đi tham gia thử thách 108 vòng chào mặt trời cùng các tín đồ yoga. Tại buổi họp mặt này, cô Ngọc Hương cũng từng trình diễn khả năng đu dây tập yoga điêu luyện hơn cả gái đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Hồ Ngọc Hà, chính cô là người đã truyền cảm hứng cho mẹ tập yoga vì nhận thấy nhiều tác dụng tuyệt vời từ môn thể thao này. Ban đầu, cô Ngọc Hương không mấy hứng thú nhưng sau một thời gian ngắn tập luyện thì cô đã có một niềm đam mê thực sự. Hàng ngày, cả hai mẹ con đều dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập luyện yoga cùng nhau.

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