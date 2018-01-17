Sáng qua (16/1), MC Cát Tường "gây bão" dư luận khi đăng dòng trạng thái phàn nàn về việc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đến trễ 1 tiếng so với với giờ ghi hình. Bài viết nhanh chóng tạo ra tranh cãi kịch liệt từ cộng đồng mạng. Bên cạnh nhiều ý kiến bênh vực, một số người lại cho rằng người đẹp Ê Đê mắc bệnh ngôi sao, thích đến muộn.

Cụ thể, cô viết: “...Tui cũng là con người mà… tui mệt, tui trễ công việc, tui phải bực chứ… tui than thở có gì sai… vì làm việc tập thể mà, trễ cái này nó kéo qua trễ mấy cái sau hic… nhưng người tui cái nào ra cái đó, khi em ấy đến làm việc, đã xin lỗi tui, xin lỗi ekip, vô quay em ấy trả lời hồn nhiên, ăn nói hay, lễ độ thì tui khen, xong rồi chị em còn chụp hình chụp ảnh rồi post Facebook từa lưa… tui cũng chẳng để ý đến việc lúc sáng tui chờ đợi”.

Thấy sự việc đi quá xa, nữ MC đã xóa bài viết này. Đồng thời, cô cũng đăng một status khá dài nói về vụ việc này.

Status mới nhất của MC Cát Tường - Ảnh: FBNV

Cát Tường cũng thẳng thắn cho biết, bản thân không hề lợi dụng vụ việc này để PR cho bản thân. Đồng thời “bà mối” cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai rộng mở của H’Hen Niê.

“Mà tui ghét nhất mấy anh hùng bàn phím chẳng hiểu gì bình loạn từa lưa, tui xin block hết nha... tui xóa bài vì thấy nó đi quá xa với ý tui lúc đăng ... trời! còn có mấy chị nói tôi mượn hơi để PR. Má ơi tui 40 tuổi chưa hề tạo scandal nhé, mà có gì mà dựa hơi trời… Facebook tui mọi người để ý coi tui ít khi đăng hình ai lắm, đồng nghiệp tôi nhiều anh chị nổi tiếng khủng khiếp tui còn không đăng, thông tin showbiz tui không bao giờ tham gia… để yên cho tui làm ăn kiếm tiền nuôi con nha mấy anh chị…! Ai tui thích tui mới đăng trên tường nhà mình thôi... cứ lục lại mà xem đừng nói như đúng rồi nha... Và tui không hề có ý muốn làm ảnh hưởng đến con đường thênh thang của em ấy... đừng gieo tiếng ác cho tui nha! Khổ thân tập 2, sáng khổ, khuya còn khổ...!", Cát Tường phân trần.

Dưới bài viết, công chúng khuyên nữ MC nên cân nhắc trước khi đăng tải - Ảnh: FBNV

Cát Tường chụp ảnh thân mật cùng H’Hen Niê sau khi ghi hình - Ảnh: FBNV

Trước đó, đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng giải thích do lỗi makeup nên H’Hen Niê phải mất nhiều thời gian để trang điểm lại. Ngoài ra, phía Hoa hậu Ê Đê cũng đã thông báo với ê kíp thực hiện chương trình để không làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình.