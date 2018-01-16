Bị MC Cát Tường ‘tố’ đến trễ, phía H’Hen Niê chính thức lên tiếng

Hậu trường 16/01/2018 20:32

Trước việc MC Cát Tường "tố" tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến trễ giờ ghi hình, đại diện của H’Hen Niê đã chính thức lên tiếng làm rõ vụ việc.

Cách đây ít giờ, MC Cát Tường đã đăng dòng trạng thái phàn nàn về việc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đến trễ 1 tiếng đồng hồ so với giờ ghi hình đã hẹn. Vụ việc nhanh chóng tạo ra luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người chỉ trích H'Hen Niê mắc bệnh sao, trong khi không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực. 

Bị MC Cát Tường ‘tố’ đến trễ, phía H’Hen Niê chính thức lên tiếng - Ảnh 1
Cát Tường tỏ ra bức xúc khi phải chờ đợi H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

Về phía H’Hen Niê, đại diện của cô cũng vừa lên tiếng nói rõ là do lỗi makeup khiến cô mất nhiều thời gian để chỉnh sửa lại. Vì thế, người đẹp Ê Đê không thể đến kịp giờ. Ngoài ra, người này cũng cho biết đã thông báo với nhà sản xuất để không ảnh hưởng đến ê kíp và tiến độ ghi hình.

Bị MC Cát Tường ‘tố’ đến trễ, phía H’Hen Niê chính thức lên tiếng - Ảnh 2
Cuối cùng chương trình cũng đã diễn ra tốt đẹp - Ảnh: FBNV
Bị MC Cát Tường ‘tố’ đến trễ, phía H’Hen Niê chính thức lên tiếng - Ảnh 3
Trong status mới nhất, MC Cát Tường đăng ảnh chụp ảnh thân mật và dành nhiều lời khen "có cánh" cho nàng hoa hậu: "Rất dễ thương, biết cách nói chuyện, vui vẻ hòa đồng... nói chung nhìn em ấy giản dị" - Ảnh: FBNV
Vừa đăng quang, H'Hen Niê đã bị MC Cát Tường 'bóc phốt' mắc bệnh khó chữa của sao

Vừa đăng quang, H'Hen Niê đã bị MC Cát Tường 'bóc phốt' mắc bệnh khó chữa của sao

Vừa đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã bị MC Cát Tường “bóc phốt” khi đến trễ giờ ghi hình 1 tiếng đồng hồ.

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