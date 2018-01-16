Vừa trao lại vương miện cho H'Hen Niê, Hoa hậu Phạm Hương lập tức làm ngay hành động táo bạo này

Sau khi trao vương miện cho người kế nhiệm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương khiến công chúng "toát mồ hôi' vì khoe ảnh diện đồ mỏng tang, hở bạo.

Phạm Hương là cái tên quen thuộc với công chúng cả nước sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Kể từ đó, nàng hậu gốc Hải Phòng rất được lòng công chúng khi hoàn thành xuất xắc vai trò của mình. Điều hiếm thấy là cô hầu như không vướng vào các scandal “mặc như không mặc” mà nhiều người đẹp khác từng phạm phải.

Phạm Hương diện đầm lộng lẫy trao vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nàng hậu sinh năm 1991 lại khiến cộng đồng mạng đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vừa trao lại vương miện cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, Phạm Hương lập tức tung ảnh nóng bỏng, hở bạo khoe vóc dáng “bốc lửa” của mình.

Hình ảnh mới nhất của Phạm Hương được cô chia sẻ trên trang Instagram - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 diện đồ ngủ mỏng tang lộ đôi chân dài miên man, nuột nà - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Phạm Hương còn mặc bikini táo bạo, lộ 3 vòng “đốt mắt” - Ảnh: Internet

Trao vương miện H'Hen Niê, HH Phạm Hương nhắn 39 cô gái trượt giải "Với Phạm Hương 39 bạn còn lại đều đã chiến thắng và cho mình những bài học, những kinh nghiệm đáng quý sau cuộc thi này" - Phạm Hương bày tỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-trao-lai-vuong-mien-cho-hhen-nie-hoa-hau-pham-huong-lap-tuc-lam-ngay-hanh-dong-tao-bao-nay-266956.html