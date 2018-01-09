Giám khảo nam Hoa hậu Hoàn vũ lên tiếng bảo vệ H’Hen Niê, Phạm Hương bất ngờ bình luận ‘bóc mẽ’

“H'Hen Niê, Hoàng Thùy và Mâu Thủy là ba thí sinh không thể xuất sắc hơn tại cuộc thi HHHV năm nay không chỉ bằng ngoại hình mà còn nằm ở quá trình các bạn ấy nỗ lực, việc điểm số đuổi sát nhau của 3 bạn ấy là minh chứng cho điều đó” - giám khảo Samuel Hoàng viết.

Giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều của khán giả về kết quả trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, giám khảo Samuel Hoàng đã chia sẻ một bài viết khá dài trên trang cá nhân để phân tích lý do 3 người đẹp giành vị trí cao nhất là hoàn toàn xứng đáng.

“Khen hay chê là chuyện rất bình thường bởi những gì đi ngược với số đông thì luôn tạo ra tranh cãi, công việc của giám khảo không có thêm phụ lục "cần giải thích" nên mình tôn trọng những ý kiến khen chê đến với tân Hoa hậu, bởi không có một chuẩn mực nào cho vẻ đẹp hiện đại và chúng ta đang trên con đường khẳng định sự đa sắc trong vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, trong đó có một vẻ đẹp rất đặc biệt đến từ những cô gái chàng trai dân tộc, là đôi mắt rất sâu của núi rừng, là màu da ngăm rắn rỏi tràn đầy nhựa sống, là nụ cười đôn hậu của những con người yêu những ngọn núi, yêu những cánh rừng của dân tộc mình.

Bàn về việc nhan sắc của tân Hoa hậu bị nhiều người đem ra dè bỉu, phân biệt màu da, giám khảo Samuel Hoàng cho rằng ai cũng có quyền được vinh danh ở các cuộc thi sắc đẹp. Anh khẳng định H’Hen Niê là cô gái dân tộc thông minh, sắc sảo, có vẻ đẹp đậm chất núi rừng nên không có lý do gì là không thể đăng quang.

Mọi câu hỏi trong phần phỏng vấn thực sự không dùng để hỏi bởi nó không có đáp án, thế nên cũng không có chuyện trúng tủ hay lạc đề ở đây. Những câu hỏi đưa ra chỉ muốn biết tư duy của các bạn khi nhìn nhận về một vấn đề. Và tân Hoa hậu đã gây bất ngờ khi thể hiện rất rõ quan điểm cá nhân, không lan man vòng vo hay giáo điều, trong thời kỳ mà tự do ngôn luận được đề cao thì việc nói ra chính kiến của cá nhân là một điều dũng cảm.

Thuyền có ngược sóng mới ra tới biển lớn, xuôi theo sóng thì mãi nằm lại bờ, một cô gái dân tộc ngược sóng đăng quang tại một cuộc thi quốc gia hơn 90 triệu dân, thì mình đặt rất nhiều niềm tin khi cô ấy đại diện cho đất nước 90 triệu dân ngược sóng ở một biển lớn 7 tỉ người.

Cô ấy là người dân tộc và mình nhận thấy người dân tộc cũng thông minh và đôn hậu như 54 dân tộc khác nhau trên đất nước này, họ cũng có vẻ đẹp rất Việt Nam, có quyền được tỏa sáng và đóng góp cho một xã hội giàu lòng bác ai, đừng nghĩ chúng ta là dân tộc Kinh mà có quyền lên án những dân tộc khác, chỉ có biên giới phân định những quốc gia còn trong một quốc gia nơi đâu cũng là đồng bào.

Bạn cần hiểu rằng tự do ngôn luận và tự do lăng mạ là hai phạm trù khác nhau, hãy thể hiện ý kiến cá nhân mình muốn nhưng đừng lăng mạ người khác, vì không ai là hoàn hảo, ngay cả bạn cũng vậy" - nam giám khảo bênh vực H’Hen Niê.

Bình luận hài hước của Phạm Hương khiến nam giám khảo đứng hình - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của Samuel Hoàng, Phạm Hương bất ngờ để lại một dòng bình luận hài hước: "Anh thức cả đêm để viết tâm thư nữa hả anh Sâm". Đáp lại sự trêu đùa của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, nam giám khảo giải thích rằng anh lên tiếng vì hơi bức xúc trước những lời lăng mạ quá đáng của người đời.

Samuel Hoàng cũng mong muốn tân Hoa hậu sẽ học được những đức tính tốt đẹp của Phạm Hương để không phụ sự tin tưởng của hội đồng Ban giám khảo.