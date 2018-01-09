Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai

Hậu trường 09/01/2018 11:10

Nếu bạn đã quen mắt khi ngắm tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cá tính với mái tóc tém độc đáo thì sẽ rất bất ngờ với hình ảnh nữ tính của cô thời còn để tóc dài.

Ít ai biết, trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê từng là một người mẫu khá đắt show ở các sàn diễn thời trang.

Những ngày còn đi học tại trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, người đẹp Đắk Lắk từng làm rất nhiều nghề để có tiền trang trải việc học và gửi về phụ giúp gia đình, trong đó làm người mẫu là công việc cô yêu thích nhất.

Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 1
H'Hen Niê khoe vẻ đẹp nữ tính với mái tóc dài chấm vai - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Trở thành người mẫu cũng là ước mơ từ nhỏ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô tự hào với công việc mình đang làm và dự định sẽ tiến xa hơn trên con đường này.

Nhờ sở hữu gương mặt góc cạnh cùng nụ cười tỏa nắng, trước đây H'Hen Niê là gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh thời trang.

Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 2
H'Hen Niê có vẻ đẹp rất sang chảnh với gương mặt góc cạnh - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt 2017 là một cách để cô gái 25 tuổi học hỏi thêm kỹ năng catwalk và kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Dù không quá đặt nặng vấn đề giải thưởng nhưng may mắn đã mỉm cười với người đẹp sinh năm 1992 khi cô xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để đoạt vương miện.

Sau đêm đăng quang, H'Hen Niê nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng nhờ khả năng đối đáp khôn ngoan trước truyền thông. Mới đây, báo Phụ Nữ Việt Nam đã đăng tải lại bộ ảnh H'Hen Niê thời còn để tóc dài ngang vai khiến nhiều người bất ngờ trước vẻ đẹp nữ tính. Cô được nhận xét là xứng đáng với ngôi vị, dù để tóc dài hay tóc ngắn thì H'Hen Niê cũng luôn tỏa sáng một cách lạ kỳ.

Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 3
Từng chi tiết trên gương mặt tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều rất cuốn hút - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam
Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 4
Sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thon thả, H'Hen Niê phù hợp với hầu hết các loại trang phục - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam
Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 5
Nụ cười tỏa nắng của H'Hen Niê “đốn tim” nhiều người - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 6

 Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 7

Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 8
Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, công việc chính của H'Hen Niê là làm người mẫu ảnh - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam
Bất ngờ với vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu H'Hen Niê thời còn để 'tóc thề' ngang vai - Ảnh 9
Cô là người đẹp Ê Đê đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam
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Đạo diễn hé lộ hậu trường H'Hen Niê đơn thân 1 mình trước đăng quang

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