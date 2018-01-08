Lộ tin nhắn của H'Hen Niê gửi đến thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Trải qua nhiều thử thách, cô gái Ê Đê – H’Hen Niê đã trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam danh giá.

Sau khi đăng quang, người đẹp Ê Đê xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân, bạn bè và khán giả đã ủng hộ cô trong cuộc thi. Đặc biệt, H’Hen Niê cũng không quên gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến BGK, những người đã đồng hành cùng cô suốt cuộc thi.