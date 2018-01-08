Lộ tin nhắn của H'Hen Niê gửi đến thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sau khi đăng quang, H’Hen Niê đã gửi tin nhắn cho nhà thiết kế (NTK) Thuận Việt – thành viên ban giám khảo (BGK) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
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Trải qua nhiều thử thách, cô gái Ê Đê – H’Hen Niê đã trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam danh giá.
Sau khi đăng quang, người đẹp Ê Đê xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân, bạn bè và khán giả đã ủng hộ cô trong cuộc thi. Đặc biệt, H’Hen Niê cũng không quên gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến BGK, những người đã đồng hành cùng cô suốt cuộc thi.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NTK Thuận Việt – một trong 7 thành viên BGK của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa chia sẻ ảnh chụp màn hình điện thoại tin nhắn của Hoa hậu H’Hen Niê gửi cho anh sau khi đăng quang.
Ngoài hình ảnh, NTK tài năng còn kèm theo dòng trạng thái khiến dư luận chú ý: “Nói chung, cảm nhận xấu hay đẹp là tùy vào mỗi người. Chỉ muốn nói rằng, con đường dẫn đến thành công là con đường từ trái tim đến trái tim. Hết!”.