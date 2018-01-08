Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị

Hậu trường 08/01/2018 12:01

Tuy không sở hữu chiều cao nổi bật cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn như chị nhưng em gái H'Hen Niê cũng được nhận xét là rất xinh đẹp. Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng nụ cười răng khểnh rất duyên.

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái người dân tộc Ê Đê là H'hen Niê. Vì không được đánh giá cao từ đầu nên sự bứt phá ngoạn mục của cô gái 25 tuổi khiến khán giả cả nước vô cùng bất ngờ.

Sau đêm đăng quang, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Bên cạnh những thông tin về bố mẹ, gia đình, làng xóm, nhan sắc của cô em gái H'Hen Niê - H'Min Niê cũng là một trong những đề tài thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 1
Em gái H'Hen Niê xúc động trước chiến thắng của chị - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, H'Min Niê thường xuyên cập nhật trạng thái thể hiện sự vui mừng khi chị giành ngôi vị.

Tuy không có vẻ ngoài cá tính và sắc sảo như H'Hen Niê nhưng em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng có gương mặt khá xinh xắn. Cô được nhận xét là duyên dáng hơn cả bà chị nổi tiếng nhờ sở hữu nụ cười răng khểnh hút hồn.

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 2
H'Min Niê sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, không cá tính như tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: FBNV
Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 3
Cô không có chiều cao nổi bật giống H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 4

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 5
Em gái H'Hen Niê đi lấy chồng khá sớm - Ảnh: FBNV

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 6

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 7

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 8

Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 9
H'Min Niê sở hữu nụ cười răng khểnh duyên dáng - Ảnh: FBNV
Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 10
Khác với chị gái, H'Min Niê thích để tóc dài - Ảnh: FBNV
Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị - Ảnh 11
H'Min Niê không có vóc dáng nóng bỏng như chị gái nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV
Bị chê vì tóc tém da nâu, nhìn lại ảnh da trắng tóc dài của H'Hen Niê - Tân hoa hậu Hoàn vũ 2017 mà choáng

Bị chê vì tóc tém da nâu, nhìn lại ảnh da trắng tóc dài của H'Hen Niê - Tân hoa hậu Hoàn vũ 2017 mà choáng

Tân hoa hậu Hoàn vũ 2017 - H'Hen Niê khiến cư dân mạng sửng sốt vì những bức ảnh cũ khi còn để tóc dài thướt tha.

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Từ khóa:   H'Hen Niê em gái H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

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