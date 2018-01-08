Lộ diện nhan sắc em gái tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, được nhận xét xinh đẹp hơn cả chị

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái người dân tộc Ê Đê là H'hen Niê. Vì không được đánh giá cao từ đầu nên sự bứt phá ngoạn mục của cô gái 25 tuổi khiến khán giả cả nước vô cùng bất ngờ.

Sau đêm đăng quang, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Bên cạnh những thông tin về bố mẹ, gia đình, làng xóm, nhan sắc của cô em gái H'Hen Niê - H'Min Niê cũng là một trong những đề tài thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.