Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hậu trường 08/01/2018 11:38

H’Hen Niê nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng quốc tế khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Sau nhiều tháng tranh tài, cuối cùng H’Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau khi đăng quang, người đẹp Ê Đê nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều từ khán giả trong nước.

Trong khi đó, cộng đồng mạng quốc tế đã dành cho người đẹp Ê Đê nhiều lời khen từ vóc dáng cân đối, gương mặt vô cùng cá tính đến sự tự tin và thông minh của mình.

Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 1
Hình ảnh H'Hen Niê đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được đăng tải trên trang fanpage Missosology - Ảnh: Facebook
Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 2
Người đẹp Ê Đê nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng quốc tế - Ảnh: Facebook

Một số hình ảnh đáng nhớ khác của H'Hen Niê khi đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017:

Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 3
H'Hen Niê vỡ òa khi được xướng tên ở vị trí cao nhất - Ảnh: Internet
Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 4
Cô khóc nghẹn khi Phạm Hương lên trao vương miện - Ảnh: Internet
Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 5
Giây phút khó quên của H'Hen Niê trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet
Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh 6
Bố mẹ của tân Hoa hậu bên cạnh con gái trong giây phút đăng quang - Ảnh: Internet
Độc quyền: Cận cảnh nhà tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê tại Đắk Lắk

Độc quyền: Cận cảnh nhà tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê tại Đắk Lắk

Nhà của người con gái Tây Nguyên nằm trong một con ngõ nhỏ, được lợp mái tôn đỏ rực.

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