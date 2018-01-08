Phản ứng của cư dân mạng quốc tế khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H’Hen Niê nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng quốc tế khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
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Sau nhiều tháng tranh tài, cuối cùng H’Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau khi đăng quang, người đẹp Ê Đê nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều từ khán giả trong nước.
Trong khi đó, cộng đồng mạng quốc tế đã dành cho người đẹp Ê Đê nhiều lời khen từ vóc dáng cân đối, gương mặt vô cùng cá tính đến sự tự tin và thông minh của mình.
Một số hình ảnh đáng nhớ khác của H'Hen Niê khi đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: