Vừa đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã bị MC Cát Tường “bóc phốt” khi đến trễ giờ ghi hình 1 tiếng đồng hồ.
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Mới đây, trên trang cá nhân, MC Cát Tường vừa bức xúc đăng dòng trạng thái về việc trễ giờ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê.
Cụ thể, cô viết: “Tội nghiệp con bé, 5 giờ 30 sáng đã dậy trang điểm đi quay Ghế nóng. Chạy cho đúng giờ vì sợ đi trễ lắm, không muốn ai đợi mình. Hôm nay vui nè khoe với con gái mẹ quay với Hoa hậu H’Hen Niê, nó đòi đi coi mà nó dậy không nổi. Nhưng con ơi giờ mẹ đang nằm chờ thời nè. Trễ 1 tiếng so với giờ ghi hình mà cô ấy vẫn chưa đến! Hic, Hoa hậu ơi là Hoa hậu em đến đi cho chị quay xong còn về ngủ!”.
H’Hen Niê giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau khi vượt qua rất nhiều thí sinh xuất sắc khác. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng mái tóc tém và làn da ngăm đen của cô không phù hợp với danh hiệu hoa hậu, H’Hen Niê cũng nhận được rất nhiều lời động viên và sự yêu mến của công chúng vì tài năng và sự thông minh của mình.