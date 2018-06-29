Bị thị phi bủa vây, Hồ Ngọc Hà thâm thúy: 'Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo'

Hậu trường 29/06/2018 15:31

Giữa hàng loạt ồn ào, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về cách sống và thị phi của giới nghệ sĩ.

Hơn 10 năm lăn lộn trong làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà đã khẳng định tài năng và vị thế của mình trong lòng công chúng khi được ưu ái gọi với danh xưng “Nữ hoàng giải trí”. Tuy nhiên, đi đôi với thành công rực rỡ trong sự nghiệp, nữ ca sĩ cũng không ít lần lao đao vì bị thị phi bủa vây.

Bị thị phi bủa vây, Hồ Ngọc Hà thâm thúy: 'Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo' - Ảnh 1
Dù dính hàng loạt scandal, Hồ Ngọc Hà vẫn là một trong những cái tên được săn đón nhất showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Sau ngần ấy năm làm nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà dần “miễn nhiễm” với những thị phi. Trước những scandal dù lớn hay nhỏ trong chuyện tình cảm và sự nghiệp, bạn gái Kim Lý luôn vượt qua một cách tài tình.

Sau bao sóng gió, mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Giọng ca Cả một trời thương nhớ khuyên những người làm nghệ thuật nên bình tĩnh trước thị phi. Ai nói gì cũng hãy mỉm cười vì giá trị của bản thân là vĩnh cửu không dễ bị tước đoạt.

Bị thị phi bủa vây, Hồ Ngọc Hà thâm thúy: 'Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo' - Ảnh 2
Nhan sắc ngày càng xinh đẹp, quyến rũ bất chấp thời gian của Hà Hồ - Ảnh: FBNV

“Nếu ai cũng vui với nhau một cách chân thành thì bắt tay luôn mang lại bất ngờ và hứng thú.

Nghệ sĩ à! Bình tĩnh trước những sự “xúi giục” gắp lửa bỏ tay người nha... Vì cuối cùng ai cũng già và nhớ lại một thời “oanh tạc”.

Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo… Cứ sống đúng cảm xúc của từng giai đoạn thôi. Ai nói gì mỉm cười, để dành cảm xúc cho những điều quý giá, vì càng về sau sẽ càng thấy. Giá trị là điều vĩnh cửu không dễ dàng có thì cũng sẽ rất khó để bị tước đi”, Hồ Ngọc Hà viết.

Bị thị phi bủa vây, Hồ Ngọc Hà thâm thúy: 'Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo' - Ảnh 3
Fan hào hứng để lại bình luận bên dưới bài viết thâm thúy của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV
Bị thị phi bủa vây, Hồ Ngọc Hà thâm thúy: 'Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo' - Ảnh 4
Trải qua hàng loạt mối tình thị phi, hiện tại Hà Hồ đang hạnh phúc bên tình mới Kim Lý - Ảnh: FBNV

Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1

Vai khô khốc nhưng ngực phì nhiêu đến ngộp thở, Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn dao kéo vòng 1

Nhiều người nghi ngờ Hồ Ngọc Hà đã âm thầm đi sửa sang vòng 1 sau loạt ồn ào về sự nghiệp và chuyện đời tư.

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