Bị thị phi bủa vây, Hồ Ngọc Hà thâm thúy: 'Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo'

Giữa hàng loạt ồn ào, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về cách sống và thị phi của giới nghệ sĩ.
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Hơn 10 năm lăn lộn trong làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà đã khẳng định tài năng và vị thế của mình trong lòng công chúng khi được ưu ái gọi với danh xưng “Nữ hoàng giải trí”. Tuy nhiên, đi đôi với thành công rực rỡ trong sự nghiệp, nữ ca sĩ cũng không ít lần lao đao vì bị thị phi bủa vây.
Sau ngần ấy năm làm nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà dần “miễn nhiễm” với những thị phi. Trước những scandal dù lớn hay nhỏ trong chuyện tình cảm và sự nghiệp, bạn gái Kim Lý luôn vượt qua một cách tài tình.
Sau bao sóng gió, mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Giọng ca Cả một trời thương nhớ khuyên những người làm nghệ thuật nên bình tĩnh trước thị phi. Ai nói gì cũng hãy mỉm cười vì giá trị của bản thân là vĩnh cửu không dễ bị tước đoạt.
“Nếu ai cũng vui với nhau một cách chân thành thì bắt tay luôn mang lại bất ngờ và hứng thú.
Nghệ sĩ à! Bình tĩnh trước những sự “xúi giục” gắp lửa bỏ tay người nha... Vì cuối cùng ai cũng già và nhớ lại một thời “oanh tạc”.
Đừng sợ hết thời, hết đời mới lo… Cứ sống đúng cảm xúc của từng giai đoạn thôi. Ai nói gì mỉm cười, để dành cảm xúc cho những điều quý giá, vì càng về sau sẽ càng thấy. Giá trị là điều vĩnh cửu không dễ dàng có thì cũng sẽ rất khó để bị tước đi”, Hồ Ngọc Hà viết.