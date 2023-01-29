Bị soi mói về chuyện tình với bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung đáp trả sâu cay

Hậu trường 29/01/2023 09:49

Kể từ khi công khai việc yêu nhau với bạn gái kém 17 tuổi, chuyện tình của NSƯT Chí Trung được nhiều người quan tâm và bàn tán.

NSƯT Chí Trung là cái tên không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình. Nam nghệ sĩ được biết đến qua vai trò Táo Giao thông trong chương đã nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ông dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Đây cũng là lúc anh nhận ra bao năm qua đã sống quá vội vã. Chính vì vậy nam nghệ sĩ quyết định rèn luyện sức khỏe, đi du lịch và mặc nhiều quần áo đẹp.

Bị soi mói về chuyện tình với bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung đáp trả sâu cay - Ảnh 1

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Chí Trung đang hẹn hò với bạn gái nhỏ hơn 17 tuổi - Ý Lan. Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên nhắc tới bạn gái và thể hiện tình yêu với cô trước báo chí. Có thể nói, sau nhiều năm hoạt động siêng năng, NSƯT Chí Trung đang hạnh phúc với gia đình nhỏ và cuộc sống hằng ngày của mình.

Mới đây, nhân dịp năm mới, NSƯT Chí Trung khoe khung ảnh tình tứ bên bạn gái Ý Lan. Dưới phần bình luận, nam nghệ sĩ thẳng thắn khi bị soi mói chuyện tình cảm: "Lâu nay tôi có thói quen chỉ trả lời những người trân trọng và hiểu đúng về chúng tôi. Còn với những người nhìn cuộc sống bằng thái độ hằn học, tôi thẳng tay loại bỏ ra khỏi tầm ngắm của mình. Như vậy nó nhẹ đầu, phải không các bạn".

Bị soi mói về chuyện tình với bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung đáp trả sâu cay - Ảnh 2

Bị soi mói về chuyện tình với bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung đáp trả sâu cay - Ảnh 3

Nói về bạn gái, trong một cuộc phỏng vấn trước đó, NSƯT Chí Trung cho biết cả hai không có ý định sẽ tiến tới hôn nhân mà chỉ dừng lại ở việc yêu đương. Anh nói: “Với Ý Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng.

Tính tôi tự kỷ từ bé mà, tự quyết định chứ chẳng bao giờ xin ý kiến ai. Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình. Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi hơn bạn gái những 18 tuổi. 10 năm nữa tôi 71 là thằng già khó tính thì sao phải làm phiền bạn ấy".

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Từ khóa:   NSƯT Chí Trung bạn gái Chí Trung Chí Trung và Ý Lan

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