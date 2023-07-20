Bị mỉa mai 'thiếu bạc tỷ mà vẫn phây phây', Dương Cẩm Lynh nổi đóa liền có lời đáp trả thâm sâu!

Hơn nửa năm sau ồn ào nợ nần đã trôi qua nhưng dưới các bài đăng của Dương Cẩm Lynh trên mạng xã hội đều liên tục nhận về những bình luận mỉa mai. Mới đây nhất, khi nữ diễn viên đăng tải đoạn clip khoe trang phục và nhan sắc rạng ngời, một tài khoản mạng có tên C.T.B.N. đã để lại bình luận mỉa mai rằng: "Thiếu bạc tỷ mà phây phây vậy ta".

Đầu năm 2023, người hâm mộ được phen xôn xao trước đoạn clip diễn viên Dương Cẩm Lynh bị đòi nợ lan truyền khắp mạng xã hội. Từ đó đến nay, nữ diễn viên đã trải qua cuộc sống không hề dễ dàng khi liên tục bị chỉ trích, mỉa mai. Thậm chí là ồn ào nợ nần này khiến cô mất đi một số dự án phim, ảnh hưởng uy tín và sự nghiệp nghệ thuật. Nhiều khán giả còn cho rằng việc đánh bài chính là nguyên nhân khiến cô lâm vào cảnh nợ nần song nữ diễn viên đã mau chóng phủ nhận.

Trước lời chỉ trích, Dương Cẩm Lynh đã đáp trả đầy thâm sâu. Cụ thể, nữ diễn viên thẳng thắn: "Chỉ nghe, nhìn mà không chịu tìm hiểu. Ủa sao vậy? Sao bạn không nghĩ là người ta đã trả được nợ nần nên cuộc sống thoải mái. Con người sợ nhất là thiếu hiểu biết".

Cách đây không lâu, chia sẻ với truyền thông, Dương Cẩm Lynh đã tâm sự cuộc sống hiện tại hậu ồn ào đời tư. Cô cho biết sau "sóng gió", bản thân cảm thấy mọi thứ dần dần tốt đẹp lên từng ngày. "Tôi nghĩ với những sự cố gắng, bây giờ tôi đang được sự yêu thương của khán giả nên mọi thứ đang khá trôi chảy, trong việc mua bán lẫn cuộc sống hằng ngày. Về con đường nghệ thuật, tôi cũng may mắn là từ đầu năm đến giờ cũng có công việc ra vô, tôi rất mừng vì điều đó" - Dương Cẩm Lynh trải lòng.

Bên cạnh những bình luận khiếm nhã thì nhiều khán giả khác cũng để lại lời động viên, mong nữ diễn viên bỏ ngoài tai các bình luận tiêu cực

Trước đó, khi ồn ào bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội, Dương Cẩm Lynh đã livestream trải lòng rằng cô nợ tiền nhiều người. Nữ diễn viên hứa sẽ trả nợ trong thời hạn 1 tháng nhưng không làm được. Do bị chậm so với thời hạn nên chủ nợ đã trực tiếp đến đòi. Sau ồn ào này, Dương Cẩm Lynh bị đoàn phim Giai nhân hủy vai diễn và cắt hợp đồng tham gia sự kiện.

Trước đó, khi ồn ào bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội, Dương Cẩm Lynh đã livestream trải lòng rằng cô nợ tiền nhiều người. Do bị chậm so với thời hạn nên chủ nợ đã trực tiếp đến đòi

Đồng thời, Dương Cẩm Lynh tâm sự việc hiện tại không dám ăn mặc quá đẹp ra ngoài vì sợ người ta sẽ bình phẩm: "Hồi xưa Lynh cũng sẽ không thiếu thứ gì nhưng mà những cái đó đã qua đi hết rồi. Lynh đã nhiều lần thanh lý và Lynh cũng cảm thấy những thứ đó không cần với mình nữa.1,2 đôi giày đi ra đường vẫn được chứ không cần quá nhiều. Lynh bán hết những món đồ hiệu rồi. Dĩ nhiên mình cũng phải còn 1 cái gì đó, mình không thể bán được vì đó là kỷ niệm của mình, mà bán cũng chả được bao nhiêu.

Dương Cẩm Lynh tâm sự việc hiện tại không dám ăn mặc quá đẹp ra ngoài vì sợ người ta sẽ bình phẩm

Mình là nghệ sĩ nên người ta sẽ phán xét và tất cả những gì của mình người ta sẽ bình phẩm. Nhưng Lynh nghĩ chuyện ở ngoài đời, còn có những người thiếu nợ hơn Lynh nữa, hơn Lynh rất nhiều nhưng liệu người ta có bị áp lực và bị phán xét như mình không".