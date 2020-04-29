Bị mỉa mai chỉ giỏi khoe nội y, ca sĩ Phương Linh đáp trả cực gắt khiến anti-fan câm nín

Hậu trường 29/04/2020 10:46

Chẳng ngại đáp trả anti-fan trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Phương Linh khiến cư dân mạng được dịp hả hê.

Sau khoảng thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch, đây là lúc dàn sao Việt được “bung xõa” hơn. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ khoe ảnh gặp lại người thân, bạn bè và khoảnh khắc rạng rỡ trong những chuyến du lịch.

Mới đây, ca sĩ Phương Linh bất ngờ khoe ảnh diện bikini lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái bật mí về số đo ba vòng của mình: “Số đo hiện tại của nàng Linh đã đạt tới những con số không tưởng trong suốt 20 năm qua: 87-67-97. Giảm cân thần tốc. Cần lắm một trận thất tình. Thật sự”.

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Phương Linh khoe dáng gợi cảm với bikini - Ảnh: FB

Dù có phần tăng cân sau khi thực hiện cách ly xã hội nhưng vóc dáng của nữ ca sĩ ở tuổi 35 vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khoảng thời gian gần đây, Phương Linh đã nhập hội mỹ nhân nóng bỏng của Vbiz khi thường xuyên chia sẻ ảnh diện bikini khoe dáng gợi cảm đến người hâm mộ.

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Người đẹp thường chia sẻ ảnh diện bikini lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Tuy nhiên, vì quá chăm diện bikini mà Phương Linh đã nhận về những ý kiến trái chiều từ khán giả. Cụ thể, một tài khoản Facebook đã lên tiếng mỉa mai nữ ca sĩ: “Cô này chuyên khoe đồ lót”.

Trước phản ứng tiêu cực của anti-fan, Phương Linh thẳng thắn cho biết: “Ô, cô luôn mặc đồ này bên trong quần áo hằng ngày khi ra ngoài hay đi làm hả? Cũng khó.

Để nói cho cô biết nhé, đây gọi là bikini đi biển, hồ bơi, tạo dáng chụp hình... trong khuôn khổ cho phép, không ảnh hưởng thuần phong mĩ tục. Còn nếu cô mặc ‘đồ lót thực sự’ để đi ra hồ bơi ý mà, thì hãy cẩn thận, bởi thiên hạ, họ sẽ kêu công an bắt cô đó nghe.

Thế mới nói cái gì cũng cần có hiểu biết. Không biết phải tựa cột mà nghe… Dễ lắm, sách báo, tranh ảnh đầy. Hãy học hỏi. Đừng giấu dốt”.

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Phương Linh đáp trả anti-fan - Ảnh: FB

Màn đáp trả cực gắt của Phương Linh khiến người hâm mộ được dịp hả hê xen lẫn thích thú. Bên cạnh đó là những ý kiến khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của nữ ca sĩ: “Dáng đẹp quá chị ơi”, “Chị Linh ơi, đẹp quá! Giữ thế này thôi ạ”, “Body chuẩn ghê”…

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Loạt ảnh lãng mạn như ngôn tình chụp cùng ông xã được ca sĩ Bảo Thy chia sẻ trên trang fanpage đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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