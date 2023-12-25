Giang Hồng Ngọc chia sẻ nhiều nuối tiếc khi dừng chân ở nửa chặng đường "chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Vòng công diễn 3 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa lên sóng tiếp tục gây tranh cãi khi 4 chị đẹp gồm Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly bị loại. Xuyên suốt chương trình, các chị đẹp đều cố gắng thể hiện hết tài năng ca hát và nhảy múa nhưng không được khán giả bình chọn nhiều. Không ít khán giả tỏ ra bất bình thay cho Giang Hồng Ngọc và Thanh Ngọc. Một số khán giả còn tức tối khẳng định Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nên giữ lại những chị đẹp hát tốt, nhảy giỏi như 2 người để làm cho các vòng công diễn sau có thêm màu sắc.

Vòng công diễn 3 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa lên sóng tiếp tục gây tranh cãi khi 4 chị đẹp gồm Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly bị loại Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc đã có bài đăng dài về hành trình tại Đạp gió của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ tâm trạng tiếc nuối khi phải dừng chân sớm tại chương trình vì muốn hóa thân nhiều thứ hơn nữa. Giang Hồng Ngọc bày tỏ thêm: "Chắc chắn trong quá trình tham gia Ngọc cũng đôi khi khiến mọi người không hài lòng ít nhiều vì mình hiểu tính thẳng thắn của mình. Nhưng đâu đó qua nhiều sự việc trải qua 2 tuần gần đây, song song với nhiều tâm tư thì Ngọc vẫn cảm thấy mình quá hạnh phúc vì còn nhiều khán giả thực sự rất hiểu cho Ngọc. Nhưng mọi người yên tâm nhen. Ngọc cùng các chị đẹp rất yêu mến, trân trọng nhau. Đồng thời, Giang Hồng Ngọc cũng chính thức xác nhận sẽ từ chối tham gia vòng Hồi sinh tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: "Dừng chân khi chỉ mới hơn nửa chặng đường nhưng Ngọc cảm thấy vui vui lắm, vì Ngọc có thêm rất đông fan yêu mến, có được những tiết mục mà khán giả rất thích và ủng hộ mặc dù Ngọc vẫn có chút hơi buồn khi sức khỏe tại thời điểm ghi hình không cho phép nên phải đành từ chối tham gia vòng hồi sinh cùng các chị em. Nhưng không sao, Ngọc vẫn sẽ theo dõi ủng hộ các chị đẹp vì mình biết mọi người còn cháy với nhiều tiết mục đầu tư khủng khác nữa".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc đã có bài đăng dài về hành trình tại Đạp gió của mình. Đồng thời, nữu ca sĩ cũng chính thức xác nhận sẽ từ chối tham gia vòng Hồi sinh tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng Bên dưới bài đăng của Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc cũng vào để lại bình luận khen ngợi phần trình diễn của đàn em ở vòng công diễn 3. Thanh Ngọc nói: "Chị hẹn hò với chồng chị vui không. Quá cưng cái giọng điệu đó nè em ơi". Đáp lại Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho ca khúc Vào đời của đàn chị. Bên dưới bài đăng của Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc cũng vào để lại bình luận khen ngợi phần trình diễn của đàn em ở vòng công diễn 3 Vòng Hồi sinh theo luật chơi là cơ hội cho các chị đẹp đã bị loại từ công diễn một đến công diễn năm trở lại vòng Chung kết. Phiếu bình chọn từ khán giả là mở thêm cơ hội nếu chị đẹp yêu thích tạm dừng. Vòng Hồi sinh theo luật chơi là cơ hội cho các chị đẹp đã bị loại từ công diễn một đến công diễn năm trở lại vòng Chung kết Cũng trong tập công diễn 3, Ninh Dương Lan Ngọc giữ trong tay tấm thẻ đen quyền lực có thể đưa một chị đẹp vừa bị loại trở lại. Nữ diễn viên đã từ chối quyền hoán đổi và chọn quyền hồi sinh. Nhóm của Lan Ngọc có tới hai thành viên bị loại là Khổng Tú Quỳnh và Thanh Ngọc nhưng chỉ có một quyền hồi sinh. Nhiều khán giả tin rằng Khổng Tú Quỳnh sẽ là chị đẹp được chọn để quay lại chương trình.

Áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bị tố đạo nhái Nhà thiết kế Trương Thanh Hải cho rằng bộ áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bắt chước một mẫu trang phục anh ra mắt từ năm 2015.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-loai-o-vong-cong-dien-3-chi-dep-dap-gio-giang-hong-ngoc-xac-nhan-tu-choi-tham-gia-vong-hoi-sinh-640117.html