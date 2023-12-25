Bị loại ở vòng công diễn 3 'Chị đẹp đạp gió', Giang Hồng Ngọc xác nhận từ chối tham gia vòng hồi sinh

Hậu trường 25/12/2023 19:07

Giang Hồng Ngọc chia sẻ nhiều nuối tiếc khi dừng chân ở nửa chặng đường "chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Vòng công diễn 3 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa lên sóng tiếp tục gây tranh cãi khi 4 chị đẹp gồm Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly bị loại. Xuyên suốt chương trình, các chị đẹp đều cố gắng thể hiện hết tài năng ca hát và nhảy múa nhưng không được khán giả bình chọn nhiều.

Không ít khán giả tỏ ra bất bình thay cho Giang Hồng Ngọc và Thanh Ngọc. Một số khán giả còn tức tối khẳng định Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nên giữ lại những chị đẹp hát tốt, nhảy giỏi như 2 người để làm cho các vòng công diễn sau có thêm màu sắc.

Bị loại ở vòng công diễn 3 'Chị đẹp đạp gió', Giang Hồng Ngọc xác nhận từ chối tham gia vòng hồi sinh - Ảnh 1
Vòng công diễn 3 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa lên sóng tiếp tục gây tranh cãi khi 4 chị đẹp gồm Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly bị loại

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc đã có bài đăng dài về hành trình tại Đạp gió của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ tâm trạng tiếc nuối khi phải dừng chân sớm tại chương trình vì muốn hóa thân nhiều thứ hơn nữa. Giang Hồng Ngọc bày tỏ thêm: "Chắc chắn trong quá trình tham gia Ngọc cũng đôi khi khiến mọi người không hài lòng ít nhiều vì mình hiểu tính thẳng thắn của mình. Nhưng đâu đó qua nhiều sự việc trải qua 2 tuần gần đây, song song với nhiều tâm tư thì Ngọc vẫn cảm thấy mình quá hạnh phúc vì còn nhiều khán giả thực sự rất hiểu cho Ngọc. Nhưng mọi người yên tâm nhen. Ngọc cùng các chị đẹp rất yêu mến, trân trọng nhau.

Đồng thời, Giang Hồng Ngọc cũng chính thức xác nhận sẽ từ chối tham gia vòng Hồi sinh tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: "Dừng chân khi chỉ mới hơn nửa chặng đường nhưng Ngọc cảm thấy vui vui lắm, vì Ngọc có thêm rất đông fan yêu mến, có được những tiết mục mà khán giả rất thích và ủng hộ mặc dù Ngọc vẫn có chút hơi buồn khi sức khỏe tại thời điểm ghi hình không cho phép nên phải đành từ chối tham gia vòng hồi sinh cùng các chị em. Nhưng không sao, Ngọc vẫn sẽ theo dõi ủng hộ các chị đẹp vì mình biết mọi người còn cháy với nhiều tiết mục đầu tư khủng khác nữa".

Bị loại ở vòng công diễn 3 'Chị đẹp đạp gió', Giang Hồng Ngọc xác nhận từ chối tham gia vòng hồi sinh - Ảnh 2
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc đã có bài đăng dài về hành trình tại Đạp gió của mình. Đồng thời, nữu ca sĩ cũng chính thức xác nhận sẽ từ chối tham gia vòng Hồi sinh tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Bên dưới bài đăng của Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc cũng vào để lại bình luận khen ngợi phần trình diễn của đàn em ở vòng công diễn 3. Thanh Ngọc nói: "Chị hẹn hò với chồng chị vui không. Quá cưng cái giọng điệu đó nè em ơi". Đáp lại Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho ca khúc Vào đời của đàn chị.

Bị loại ở vòng công diễn 3 'Chị đẹp đạp gió', Giang Hồng Ngọc xác nhận từ chối tham gia vòng hồi sinh - Ảnh 3
Bên dưới bài đăng của Giang Hồng Ngọc, Thanh Ngọc cũng vào để lại bình luận khen ngợi phần trình diễn của đàn em ở vòng công diễn 3

Vòng Hồi sinh theo luật chơi là cơ hội cho các chị đẹp đã bị loại từ công diễn một đến công diễn năm trở lại vòng Chung kết. Phiếu bình chọn từ khán giả là mở thêm cơ hội nếu chị đẹp yêu thích tạm dừng. 

Bị loại ở vòng công diễn 3 'Chị đẹp đạp gió', Giang Hồng Ngọc xác nhận từ chối tham gia vòng hồi sinh - Ảnh 4
Vòng Hồi sinh theo luật chơi là cơ hội cho các chị đẹp đã bị loại từ công diễn một đến công diễn năm trở lại vòng Chung kết

Cũng trong tập công diễn 3, Ninh Dương Lan Ngọc giữ trong tay tấm thẻ đen quyền lực có thể đưa một chị đẹp vừa bị loại trở lại. Nữ diễn viên đã từ chối quyền hoán đổi và chọn quyền hồi sinh.

Nhóm của Lan Ngọc có tới hai thành viên bị loại là Khổng Tú Quỳnh và Thanh Ngọc nhưng chỉ có một quyền hồi sinh. Nhiều khán giả tin rằng Khổng Tú Quỳnh sẽ là chị đẹp được chọn để quay lại chương trình.

Áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bị tố đạo nhái

Áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bị tố đạo nhái

Nhà thiết kế Trương Thanh Hải cho rằng bộ áo dài cưới của Giang Hồng Ngọc bắt chước một mẫu trang phục anh ra mắt từ năm 2015.

Xem thêm
Từ khóa:   Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Giang Hồng Ngọc Giang Hồng Ngọc bị loại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 24 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?